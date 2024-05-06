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Другий день Пасхи: що не можна робити у цей день та що дозволено у Світлий понеділок

Діана Просяник, редакторка сайту 06 Травня 2024, 12:15
другий день пасхи що не можна робити
Фото: Unsplash, Pixabay

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