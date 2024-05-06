Другий день Пасхи: що не можна робити у цей день та що дозволено у Світлий понеділок

На наступний день після Великодня відзначають Світлий понеділок. У 2024 році він припадає на 6 травня. Як правило, віряни у цей день дотримуються певних правил та заборон. Детальніше про другий день Пасхи — що не можна робити в понеділок після Великодня розповідаємо у матеріалі.

Що не можна робити на другий день Пасхи

На наступний день після Великодня починається Світлий тиждень або Світла седмиця. Та як і більшість релігійних дат та свят, цей тиждень має низку заборон.

Зокрема, до речей, що не можна робити у понеділок після Пасхи, належать: заняття рукоділлям, робота та прибирання. Також у цей день не можна зловживати їжею та алкоголем — усе має бути в міру.

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Що не можна робити на другий день після Великодня точно, то це вінчатися та одружуватися. Крім того, заборонено сваритися, лаятися, лихословити, пліткувати. Не варто й сьогодні думати про погане та сумувати.

Що можна робити на другий день Пасхи

Здавалося б, стільки заборон! Та багато чого є, що можна робити на другий день Великодня. Зокрема, у Світлий понеділок потрібно відпочивати та ходити у гості до друзів та родичів. Не забудь взяти з собою великодні яйця, паску та інші гостинці.

У цей день також можна хрестити дітей та відвідувати богослужіння. Також протягом Світлого тижня заведено вітатися фразою Христос Воскрес! та відповідати — Воістину воскрес! Проведи другий день Пасхи у своє задоволення та відпочинь удосталь.

Раніше ми розповідали усе про свято Поливаного понеділка і чому воно важливе.

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