Выходные в ноябре 2025 в Украине: когда отдыхаем и как планировать месяц

Рабочих дней будет двадцать — именно на эти даты стоит планировать дела, дедлайны и важные встречи. А десять выходных подарят возможность расслабиться, навестить друзей, заняться хобби или просто насладиться спокойствием.

Подробнее о выходных и рабочих днях в ноябре 2025 года — в этом материале.

Сколько рабочих и выходных дней в ноябре 2025 года

В 2025 году календарные дни ноября распределяются следующим образом:

выходные (суббота и воскресенье): 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 — всего 10 дней;

рабочие дни: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 — всего 20 дней.

В ноябре 2025 года в Украине нет праздничных дней, которые определены Кодексом законов о труде как выходные.

Все дни месяца являются стандартно рабочими, за исключением суббот и воскресений. Следовательно, дополнительных праздничных выходных в ноябре не предусмотрено.

Выходные в ноябре 2025 года — как лучше присоединить их к отпуску

Если грамотно спланировать отпуск, его можно сделать приятнее и длиннее. Вот несколько советов, как это устроить.

Хотя в ноябре 2025 года в Украине нет государственных праздников, отпуск всё равно можно выгодно распланировать.

Например, если взять отпуск с 3 по 7 ноября, то вместе с выходными 1, 2, 8 и 9 ноября получится девять дней отдыха, а использовать придётся всего пять дней отпуска.

Если не хочется брать целую неделю, можно устроить мини-отпуск на 3–4 дня, соединив его с выходными. Например, взять выходной в пятницу или понедельник — и получить отличный длинный уикенд.

Ноябрь — хорошее время для бюджетных осенних путешествий или отдыха в Карпатах: уже не жарко, зато спокойно и без толп туристов.

Учитывай только, что многие коллеги тоже могут подбирать удобные даты, поэтому лучше согласовать отпуск заранее — чтобы выбрать именно те дни, которые больше всего подходят тебе.

