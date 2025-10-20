Вихідні у листопаді 2025 в Україні: коли відпочиваємо і як планувати місяць

У листопаді 2025 року традиційно 30 днів, і наперед знати, скільки з них доведеться працювати, а скільки відпочивати, зовсім не зайве.
Робочих днів буде двадцять, і саме на ці дні варто планувати справи, дедлайни та важливі зустрічі. А десять вихідних подарують можливість розслабитися, відвідати друзів, зайнятися хобі або просто насолодитися спокоєм.
Детальніше про вихідні та робочі дні у листопаді 2025 року в Україні — у матеріалі.
Скільки робочих і вихідних днів у листопаді 2025 року в Україні
У 2025 році календарні дні листопаду розподіляються таким чином:
