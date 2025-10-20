Вихідні у листопаді 2025 в Україні: коли відпочиваємо і як планувати місяць

вихідні (субота та неділя): 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 — усього 10 днів;

робочі дні: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 — усього 20 днів.

У листопаді 2025 року в Україні немає святкових днів, які б були визначені Кодексом законів про працю як вихідні.

Всі дні місяця є стандартно робочими, за винятком субот та неділь. Отже, додаткових святкових днів для відпочинку у листопаді не передбачено.

Вихідні у листопаді 2025 — як краще доєднати їх до відпустки

Якщо грамотно спланувати відпустку, її можна зробити приємно довшою. Ось кілька порад, як це влаштувати.

Хоч у листопаді 2025 року в Україні немає державних свят, все одно відпустку можна вигідно спланувати. Наприклад:

Якщо взяти відпустку з 3 по 7 листопада, то разом із вихідними 1, 2 та 8, 9 листопада отримаєш дев1ять днів відпочинку, а використаєш лише п’ять днів відпустки.

Якщо не хочеш брати цілий тиждень — можна зробити міні-відпустку на 3-4 дні, поєднавши її з вихідними. Наприклад, узяти вихідний у п’ятницю чи понеділок — і отримати чудовий довгий вікенд.

Листопад — гарний час для бюджетних осінніх подорожей або відпочинку у Карпатах: вже не жарко, зате спокійно і без натовпів туристів.

Врахуй лише, що багато твоїх колег теж можуть шукати зручні дати, тому краще узгодити відпустку раніше — щоб вибрати саме ті дні, які найбільше підходять тобі.

