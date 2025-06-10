Календар матчів збірної України з футболу 2025: занотуй, щоб не пропустити жодного ефіру

У 2025 році національна збірна України з футболу має дуже насичений графік. Команда Сергія Реброва буде боротися за участь у престижних міжнародних турнірах, адже попереду — Ліга націй та кваліфікація до чемпіонату світу 2026 року.

Календар матчів збірної України 2025 — для тих, хто вболіває за наших.

Календар матчів збірної України з футболу на 2025 рік: плей-оф Ліги націй

Навесні синьо-жовті зіграли у плей-оф Ліги націй, щоб вибороти право виступати в елітному дивізіоні цього турніру. Матчі пройшли 20 березня та 23 березня — проти збірної Бельгії. Це було серйозне випробування, адже бельгійці — одна з найсильніших команд Європи. По факту, наші спочатку здобули перевагу, а потім розгубили її.

Календар плей-офф Ліги націй

20.03 Україна — Бельгія 3:1

23.03. Бельгія — Україна 3:0

Наступні два матчі Ліги заплановані на червень:

07.06 Україна — Канада 2:4

10.06, 23:50 Україна — Нова Зеландія

7 червня наша збірна поступилася канадцям, а 10 червня готується до товариського поєдинку зі спортсменами Нової Зеландії.

Матч з Новою Зеландією розпочнеться 10 червня о 23.50 за київським часом. Трансляцію можна безплатно дивитися на телеканалі MEGOGO Спорт і кабельних мережах.

Календар матчів збірної України з футболу: кваліфікація Чемпіонату світу 2026

Уже у вересні збірна України зіграє у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2026 року.

Її суперниками стануть збірні Азербайджану, Ісландії, а також одна із топових команд — жеребкування визначило, що це буде Франція.

Кваліфікація обіцяє бути непростою, адже на ЧС-2026 потраплять лише 12 переможців груп та 4 команди з плей-оф, куди проходять другі місця з груп та 4 найкращі команди Ліги націй.

Календар кваліфікації ЧС-2026

05.09, 21:45. Україна — Франція

09.09, 19:00. Азербайджан — Україна

10.10, 21:45. Ісландія — Україна

13.10, 21:45. Україна — Азербайджан

13.11, 21:45. Франція — Україна

16.11, 19:00. Україна — Ісландія

Цікаво, що наша країна лише один раз грала у фінальній частині чемпіонату світу — у 2006 році в Німеччині. Тоді наша команда дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутнім чемпіонам — збірній Італії.

На Чемпіонаті світу 2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці, виступлять рекордні 48 збірних, з яких 16 представлятимуть Європу. Тому шансів потрапити на турнір більше, ніж раніше, але і конкуренція теж зростає.

А ще поцікався, скільки голів забив Андрій Шевченко за усю свою кар’єру, з якими футбольними клубами співпрацював і чим вражає його особиста статистика.

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