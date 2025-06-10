Календар матчів збірної України з футболу 2025: занотуй, щоб не пропустити жодного ефіру

Фото Pexels У 2025 році національна збірна України з футболу має дуже насичений графік. Команда Сергія Реброва буде боротися за участь у престижних міжнародних турнірах, адже попереду — Ліга націй та кваліфікація до чемпіонату світу 2026 року. Календар матчів збірної України 2025 — для тих, хто вболіває за наших. Календар матчів збірної України з футболу на 2025 рік: плей-оф Ліги націй Навесні синьо-жовті зіграли у плей-оф Ліги націй, щоб вибороти право виступати в елітному дивізіоні цього турніру. Матчі пройшли 20 березня та 23 березня — проти збірної Бельгії. Це було серйозне випробування, адже бельгійці — одна з найсильніших команд Європи. По факту, наші спочатку здобули перевагу, а потім розгубили її.Календар плей-офф Ліги націй 20.03 Україна — Бельгія 3:1 23.03. Бельгія — Україна 3:0 Наступні два матчі Ліги заплановані на червень: 07.06 Україна — Канада 2:4 10.06, 23:50 Україна — Нова Зеландія 7 червня наша збірна поступилася канадцям, а 10 червня готується до товариського поєдинку зі спортсменами Нової Зеландії. Матч з Новою Зеландією розпочнеться 10 червня о 23.50 за київським часом. Трансляцію можна безплатно дивитися на телеканалі MEGOGO Спорт і кабельних мережах. Календар матчів збірної України з футболу: кваліфікація Чемпіонату світу 2026 Уже у вересні збірна України зіграє у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2026 року. Її суперниками стануть збірні Азербайджану, Ісландії, а також одна із топових команд — жеребкування визначило, що це буде Франція. Кваліфікація обіцяє бути непростою, адже на ЧС-2026 потраплять лише 12 переможців груп та 4 команди з плей-оф, куди проходять другі місця з груп та 4 найкращі команди Ліги націй. Календар кваліфікації ЧС-2026 05.09, 21:45. Україна — Франція 09.09, 19:00. Азербайджан — Україна 10.10, 21:45. Ісландія — Україна 13.10, 21:45. Україна — Азербайджан 13.11, 21:45. Франція — Україна 16.11, 19:00. Україна — Ісландія Цікаво, що наша країна лише один раз грала у фінальній частині чемпіонату світу — у 2006 році в Німеччині. Тоді наша команда дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутнім чемпіонам — збірній Італії. На Чемпіонаті світу 2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці, виступлять рекордні 48 збірних, з яких 16 представлятимуть Європу. Тому шансів потрапити на турнір більше, ніж раніше, але і конкуренція теж зростає. А ще поцікався, скільки голів забив Андрій Шевченко за усю свою кар’єру, з якими футбольними клубами співпрацював і чим вражає його особиста статистика. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Спорт, футбол Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter