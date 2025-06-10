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Календар матчів збірної України з футболу 2025: занотуй, щоб не пропустити жодного ефіру

Ольга Петухова, редакторка сайту 10 Червня 2025, 17:30
календар матчів збірної україни з футболу 205
Фото Pexels

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