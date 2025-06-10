Календарь матчей сборной Украины по футболу 2025: возьми на, чтобы не пропустить ни одного эфира

В 2025 году у национальной сборной Украины по футболу очень насыщенный график. Команда Сергея Реброва будет бороться за участие в престижных международных турнирах, ведь впереди — Лига наций и квалификация к Чемпионату мира 2026 года.

Календарь матчей сборной Украины 2025 — для тех, кто болеет за наших.

Календарь матчей сборной Украины по футболу на 2025 год: плей-офф Лиги наций

Весной сине-желтые сыграли в плей-офф Лиги наций, чтобы добыть в борьбе право выступать в элитном дивизионе этого турнира. Матчи прошли 20 марта и 23 марта против сборной Бельгии. Это было серьезное испытание, ведь бельгийцы — одна из сильнейших команд Европы. По факту, наши сначала получили преимущество, а затем растеряли его.

Календарь плей-офф Лиги Наций

20.03 Украина — Бельгия 3:1

23.03 Бельгия — Украина 3:0

Следующие два матча Лиги запланированы на июнь:

07.06 Украина — Канада 2:4

10.06, 23:50 Украина — Новая Зеландия

7 июня наша сборная уступила канадцам, а 10 июня готовится к товарищескому поединку со спортсменами Новой Зеландии.

Матч с Новой Зеландией начнется 10 июня в 23:50 по киевскому времени. Трансляцию можно бесплатно смотреть на телеканале MEGOGO Спорт и кабельных сетях.

Календарь матчей сборной Украины по футболу: квалификация Чемпионата мира 2026

Уже в сентябре сборная Украины сыграет в отборочном турнире Чемпионата мира 2026 года.

Ее соперниками станут сборные Азербайджана, Исландии, а также одна из топовых команд — жеребьевка определила, что это будет Франция.

Квалификация обещает быть непростой, ведь на ЧМ-2026 попадут только 12 победителей групп и 4 команды из плей-офф, куда проходят вторые места из групп и 4 лучшие команды Лиги наций.

Календарь квалификации ЧМ-2026

05.09, 21:45. Украина — Франция

09.09, 19:00. Азербайджан — Украина

10.10, 21:45. Исландия — Украина

13.10, 21:45. Украина — Азербайджан

13.11, 21:45. Франция — Украина

16.11, 19:00. Украина — Исландия

Интересно, что наша страна только один раз играла в финальной части чемпионата мира — в 2006 году в Германии. Тогда наша команда дошла до четвертьфинала, где уступила будущим чемпионам — сборной Италии.

На Чемпионате мира 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, выступят рекордные 48 сборных. 16 из них будут представлять Европу. Поэтому шансов попасть на турнир больше, чем раньше, но и конкуренция тоже растет.

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