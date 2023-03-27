Рецепт творожного кулича со сгущенкой от Вали Саенко: не очень традиционно, зато вкусно

Уже начали готовиться к Пасхе? На полках магазинов можно увидеть вкусные панеттоне, а хозяева и хозяйки уже ищут и сохраняют рецепты пасхальных куличей: как классических, так и различных вариаций.

Сегодня мы расскажем, как приготовить творожный кулич на Пасху, еще и со сгущенкой. Рецептом поделилась шеф-повар Валя Саенко.

Как приготовить творожную пасху

Ингредиенты для сырного кулича: (размер формы: нижняя сторона — 13 см, верх — 6 см, высота — 11 см):

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творог жирный — 300 г

сливочное масло мягкое — 100 г

сливки 33% — 100 г

сгущенка (ириска) — 200 г

желток — 1 шт.

ваниль для аромата

курага

Приготовление творожного кулича

Сначала нужно отжать сыр, чтобы ушла вся влага. Если творог более сухой, то результат будет лучше. Затем его нужно перетереть через сито. Можно повторить это действие несколько раз, тогда кулич будет иметь более кремовую текстуру.

Сливки перемешать с желтком до однородности, заварить на среднем огне до легкого загустения. Добавить сгущенку (150 г) и хорошо перемешать до однородности. Можно пользоваться блендером. Добавить творог и перемешать.

Масло и остальное сгущенное молоко взбить до пышной массы, затем добавить в творожную массу. Курагу ошпарить кипятком, мелко нарезать и добавить к другим ингредиентам.

Форму можно покрыть снаружи и внутри пищевой плёнкой. Это нужно сделать так, чтобы она держала форму кулича. Залить тесто в форму и поставить в морозильную камеру.

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Форму снимать с хорошо замороженного кулича, тогда на нем сохранится узор. Шеф-повар отмечает: если все сделать правильно, то после размораживания не выделится ни капли влаги.

— Если волнуешься, что что-то сделал(-а) не так, то лучше простели форму в середине двумя слоями марли. Потом поставь кулич под что-то тяжелое, чтобы влага ушла. Минимум на ночь, а лучше на сутки, — советует Валя Саенко.

Пасхальный кулич может быть совершенно разным, главное готовить его с чистым сердцем. Ранее мы рассказывали, как приготовить пасхальный кулич в хлебопечке.

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