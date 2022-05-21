Торнадо в Германии нанес сильные разрушения, а теперь прогнозируют ураган в Украине – как уберечь свою жизнь

Кажется, циклон Эммелинде решил, что ему следует посетить Украину после скитаний в Европе. Сначала 20 мая он вместе с грозой свалился в Германию, принеся сильные дожди, ураганный ветер и торнадо.
Теперь Украинский гидрометцентр предупреждает о максимально опасных погодных условиях на 22 мая. Также в сообщении говорится о сильных порывах ветра 15-20 м/с.
Из-за циклона Эммелинде в Германии 43 человека получили травмы разной тяжести. Киевский городской совет подготовил несколько дельных советов на случай стихийного бедствия и грозы.
Если ты находишься дома, закрой все окна и двери, поскольку в помещении не должно быть сквозняка – он притягивает шаровую молнию.
В случае грозы лучше всего прятаться в доме или автомобиле, где есть громоотвод. Однако машину ни в коем случае нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями.
Если гроза застала в автомобиле, нужно закрыть окна, опустить/снять антенну, остановиться и переждать непогоду.
Важно помнить, что нельзя прятаться под деревом, поскольку оно притягивает молнии. Кроме того, тяжелые ветви могут сломаться и упасть под натиском ветра.
Избегай металлических заборов, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач и стен, у которых растут деревья.
Если гроза постигла на открытом пространстве, важно не бегать и держаться места, где есть низкие деревья такие как ива, клен или просто кусты.
Также можно найти углубление в земле. Однако важно не ложиться, а просто присесть в этом месте. Кроме того, необходимо, чтобы земля там не была влажной, поскольку в таком состоянии лучше проводит ток.
Если с собой есть зонтик, ни в коем случае не вскрывай его, поскольку металлические прутья также притягивают разряды.
Все электрические приборы могут привлечь молнию, поэтому лучше не пользоваться ими во время грозы и выключить их вообще.
Вдобавок важно помнить, что нельзя купаться в водоемах во время грозы. Если пришлось встретить непогоду на лодке и видите, то лучше быстрее добраться до берега.
Однако иногда заземление спасает не только от плохой погоды, но и на душе. Читай, как избавиться от перегрузки от лишних эмоциональных переживаний и успокоить бурю внутри.