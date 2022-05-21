Торнадо в Германии нанес сильные разрушения, а теперь прогнозируют ураган в Украине – как уберечь свою жизнь

Кажется, циклон Эммелинде решил, что ему следует посетить Украину после скитаний в Европе. Сначала 20 мая он вместе с грозой свалился в Германию, принеся сильные дожди, ураганный ветер и торнадо.

Теперь Украинский гидрометцентр предупреждает о максимально опасных погодных условиях на 22 мая. Также в сообщении говорится о сильных порывах ветра 15-20 м/с.

Из-за циклона Эммелинде в Германии 43 человека получили травмы разной тяжести. Киевский городской совет подготовил несколько дельных советов на случай стихийного бедствия и грозы.

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Что натворило торнадо в Германии — видео

Что делать во время урагана

сохраняй покой, избегай паники

окажи помощь инвалидам, детям, пожилым людям и соседям

закрой окна и отойдите от них подальше

погаси огонь в грубах, выключи электро- и газоснабжение

собери документы, одежду и необходимые и ценные вещи, продукты питания на несколько дней, питьевую воду, медикаменты, фонарик, приемник на батарейках

спрячься во внутренних помещениях – коридоре, ванной комнате, амбаре или подвале

включи радио или телевизор

не пытайся перейти в другое здание – это опасно

не пользуйся лифтами, электросеть могут внезапно отключить

обходи шаткие здания и дома с шаткой крышей

если беда застала на улице, спрячься в подвал ближайшего дома

если ты на открытой местности, прижмись к земле на дне оврага, канавы, кювета, защищая голову одеждой или ветвями деревьев

если едешь на автомобиле, то нужно остановиться, выйти из него и быстро прятаться в крепком здании или на дне любого углубления.

избегай мостов, эстакад, трубопроводов, линий электросетей, водоемов, потенциально опасных промышленных объектов и деревьев

Что делать во время грозы

Если ты находишься дома, закрой все окна и двери, поскольку в помещении не должно быть сквозняка – он притягивает шаровую молнию.

В случае грозы лучше всего прятаться в доме или автомобиле, где есть громоотвод. Однако машину ни в коем случае нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями.

Если гроза застала в автомобиле, нужно закрыть окна, опустить/снять антенну, остановиться и переждать непогоду.

Важно помнить, что нельзя прятаться под деревом, поскольку оно притягивает молнии. Кроме того, тяжелые ветви могут сломаться и упасть под натиском ветра.

Избегай металлических заборов, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач и стен, у которых растут деревья.

Если гроза постигла на открытом пространстве, важно не бегать и держаться места, где есть низкие деревья такие как ива, клен или просто кусты.

Также можно найти углубление в земле. Однако важно не ложиться, а просто присесть в этом месте. Кроме того, необходимо, чтобы земля там не была влажной, поскольку в таком состоянии лучше проводит ток.

Если с собой есть зонтик, ни в коем случае не вскрывай его, поскольку металлические прутья также притягивают разряды.

Все электрические приборы могут привлечь молнию, поэтому лучше не пользоваться ими во время грозы и выключить их вообще.

Вдобавок важно помнить, что нельзя купаться в водоемах во время грозы. Если пришлось встретить непогоду на лодке и видите, то лучше быстрее добраться до берега.

Что делать после стихийного бедствия

обязательно кипятить питьевую воду

не пользоваться открытым огнем, освещением, нагревательными приборами, газовыми плитами и не

включать их до тех пор, пока не будет уверенности, что нет утечки газа

не пользуйся телефоном, кроме как для сообщения о серьезной опасности

не пользуйся лифтами, электросеть могут отключить

не выходи сразу на улицу – после того, как ветер стих, через несколько минут шквал может повториться

держись подальше от домов, столбов электросетей, высоких заборов и прочего

Однако иногда заземление спасает не только от плохой погоды, но и на душе. Читай, как избавиться от перегрузки от лишних эмоциональных переживаний и успокоить бурю внутри.