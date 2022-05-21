Торнадо в Німеччині завдав сильних руйнувань, а тепер прогнозують ураган в Україні – як вберегти своє життя

Здається, циклон Еммелінде вирішив, що йому варто відвідати Україну після поневіряння у Європі. Спочатку 20 травня він разом із грозою звалився на Німеччину, принісши сильні дощі, ураганний вітер та торнадо.

Тепер Український гідрометцентр попереджає про максимально небезпечні погодні умови на 22 травня. Також у повідомленні йдеться про сильні пориви вітру 15-20 м/с.

Через циклон Еммелінде у Німеччині 43 особи отримали травми різної тяжкості. Тому Київська міська рада підготувала кілька слушних порад на випадок стихійного лиха та штормового попередження.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Що накоїло торнадо в Німеччині — відео

Що робити під час урагану

зберігай спокій, уникай паніки

надай допомогу інвалідам, дітям, людям похилого віку та сусідам

закрий вікна та відійдіть від них подалі

загаси вогонь у грубах, вимкни електро- та газо- постачання

збери документи, одяг та необхідні та цінні речі, продукти харчування на декілька днів, питну воду, медикаменти, ліхтарик, приймач на батарейках

сховайся у внутрішніх приміщеннях – коридорі, ванній кімнаті, коморі або підвалі

ввімкни радіо або телевізор

не намагайся перейти в іншу будівлю – це небезпечно

не користуйся ліфтами, електромережу можуть раптово вимкнути

обминай хиткі будівлі та будинки з хитким дахом

якщо лихо застало на вулиці, заховайся в підвал найближчого будинку

якщо ти на відкритій місцевості, притиснися до землі на дні яру, канави, кювету, захищаючи голову одягом чи гілками дерев

якщо їдеш автомобілем, то потрібно зупинитись, вийти з нього та швидко ховатися у міцній будівлі або на дні будь-якого заглиблення

уникай мостів, естакад, трубопроводів, ліній електромереж, водойм, потенційно небезпечних промислових об’єктів та дерев

Що робити під час грози

Якщо ти знаходишся вдома, зачини всі вікна та двері, оскільки у приміщенні не повинно бути протягу — він притягує кульову блискавку.

У разі грози ліпше за все ховатись у будинку чи автомобілі, де є громовідвід. Проте машину в жодному разі не можна паркувати під деревами або високими конструкціями.

Якщо гроза застала в автомобілі, потрібно зачинити вікна, опустити/зняти антену, зупинитися і перечекати негоду.

Важливо пам’ятати, що не можна ховатися під деревом, оскільки воно притягує блискавки. Крім того, важкі гілки можуть зламатись та впасти під натиском вітру.

Уникай металевих парканів, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач та стін, біля яких ростуть дерева.

Якщо гроза спіткала на відкритому просторі, то важливо не бігати та триматись місця, де є низькі дерева такі як верба, клен або просто кущі.

Також можна знайти заглиблення в землі. Проте важливо не лягати, а просто присісти у цьому місці. Крім того, необхідно, щоб земля там не була вологою, оскільки у такому стані вона краще проводить струм.

Якщо із собою є парасолька, в жодному разі не розкривай її, оскільки металеві прути також притягують розряди.

Також всі електричні прилади можуть притягнути блискавку, тому краще не користуватися ними під час грози та вимкнути їх взагалі.

До того ж важливо пам’ятати, що не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо довелось зустріти негоду на човні та бачите, то ліпше якнайшвидше дістатись до берега.

Що робити після стихійного лиха

обов’язково кип’яти питну воду

не користуватися відкритим вогнем, освітленням, нагрівальними приладами, газовими плитами та не вмикати їх до того часу, доки не буде впевненості, що немає витоку газу

не користуйся телефоном, окрім як для повідомлення про серйозну небезпеку

не користуйся ліфтами, електромережу можуть вимкнути

не виходь відразу на вулицю – після того, як вітер стих, через кілька хвилин шквал може повторитися

тримайся подалі від будинків, стовпів електромереж, високих парканів та іншого

Однак іноді заземлення рятує не лише від поганої погоди, але й негоди на душі. Читай, як позбутись перенавантаження від зайвих емоційних переживань та заспокоїти бурю всередині.