Торнадо в Німеччині завдав сильних руйнувань, а тепер прогнозують ураган в Україні – як вберегти своє життя

Здається, циклон Еммелінде вирішив, що йому варто відвідати Україну після поневіряння у Європі. Спочатку 20 травня він разом із грозою звалився на Німеччину, принісши сильні дощі, ураганний вітер та торнадо.
Тепер Український гідрометцентр попереджає про максимально небезпечні погодні умови на 22 травня. Також у повідомленні йдеться про сильні пориви вітру 15-20 м/с.
Через циклон Еммелінде у Німеччині 43 особи отримали травми різної тяжкості. Тому Київська міська рада підготувала кілька слушних порад на випадок стихійного лиха та штормового попередження.
зберігай спокій, уникай паніки
надай допомогу інвалідам, дітям, людям похилого віку та сусідам
закрий вікна та відійдіть від них подалі
загаси вогонь у грубах, вимкни електро- та газо- постачання
збери документи, одяг та необхідні та цінні речі, продукти харчування на декілька днів, питну воду, медикаменти, ліхтарик, приймач на батарейках
сховайся у внутрішніх приміщеннях – коридорі, ванній кімнаті, коморі або підвалі
ввімкни радіо або телевізор
не намагайся перейти в іншу будівлю – це небезпечно
Якщо ти знаходишся вдома, зачини всі вікна та двері, оскільки у приміщенні не повинно бути протягу — він притягує кульову блискавку.
У разі грози ліпше за все ховатись у будинку чи автомобілі, де є громовідвід. Проте машину в жодному разі не можна паркувати під деревами або високими конструкціями.
Якщо гроза застала в автомобілі, потрібно зачинити вікна, опустити/зняти антену, зупинитися і перечекати негоду.
Важливо пам’ятати, що не можна ховатися під деревом, оскільки воно притягує блискавки. Крім того, важкі гілки можуть зламатись та впасти під натиском вітру.
Уникай металевих парканів, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач та стін, біля яких ростуть дерева.
Якщо гроза спіткала на відкритому просторі, то важливо не бігати та триматись місця, де є низькі дерева такі як верба, клен або просто кущі.
Також можна знайти заглиблення в землі. Проте важливо не лягати, а просто присісти у цьому місці. Крім того, необхідно, щоб земля там не була вологою, оскільки у такому стані вона краще проводить струм.
Якщо із собою є парасолька, в жодному разі не розкривай її, оскільки металеві прути також притягують розряди.
Також всі електричні прилади можуть притягнути блискавку, тому краще не користуватися ними під час грози та вимкнути їх взагалі.
До того ж важливо пам’ятати, що не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо довелось зустріти негоду на човні та бачите, то ліпше якнайшвидше дістатись до берега.
Однак іноді заземлення рятує не лише від поганої погоди, але й негоди на душі. Читай, як позбутись перенавантаження від зайвих емоційних переживань та заспокоїти бурю всередині.