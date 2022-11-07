Тут не только перепичка! Какие атмосферные заведения Киева советуют посетить Кацурин и Птушкин

У каждого наверняка есть свое любимое место в Киеве. Даже у тех, кто живет в других городах или странах.

Это особый город со своей атмосферой, которому удается совмещать порой кардинально разные по настроению явления. Данное определение применимо и к заведениям столицы.

Кто-то любит сходить в Киеве на шаурму, а кому-то по душе маленькие порции салатов в уютных ресторанчиках. Просто существуют места, которые точно стоит посетить. Такими в своей программе поделились ресторатор Миша Кацурин и ведущий-путешественник Антон Птушкин.

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Первый раз в столице или вся жизнь прошла здесь — неважно. Старейший стритфуд Киева уже ждет тебя. По крайней мере 74 года, пока работает.

Конечно, заведение известно своими ароматными пирожками. Особенно в разговорах знакомых или пользователей соцсетей можно услышать о пирожках с вишней. Какой будет твоим любимым — выбирать только тебе.

Киевская перепичка

Если в детстве мы в школе были готовы отстоять огромную очередь в столовой за сосиской в ​​тесте, то теперь во взрослом возрасте точно сможем пережить ожидание столичной перепички.

Это визитка уличной еды Киева, — отмечает Миша Кацурин.

У заведения всегда длинные очереди, и так длится уже не менее 41 года. Столько же работает Киевская перепичка. Так что, возможно, пора посетить и угоститься?

Фалафель у Хасана

Его вряд ли найдешь на картах или путеводителях, но опытным путешественникам удалось найти этот бриллиант в мире фалафелей. По крайней мере так может считать его создатель, придумавший этот необычный вид уличной пищи.

По словам Антона Птушкина и Миши Кацурина, Хасан готовит фалафель в батоне с фирменным соусом, картофелем и овощным салатом. После того как вся эта вкуснятина пропечется на гриле, она отправляется к своим страстным поклонникам.

Мусульманский рынок

Это не просто заведение, а настоящее аутентичное место столицы. Многие путеводители говорят о нем, как об одном из самых атмосферных мест в городе.

Путешественники отмечают: несмотря на то, что после начала полномасштабной войны здесь осталось всего несколько точек с едой, голодным точно никто не будет.

Хотя после выпуска программы некоторые пользователи соцсетей уже пожаловались, что теперь успеть на плов на Мусульманском рынке практически невозможно.

Софра

Если хочешь вспомнить крымскую атмосферу, тебе точно стоит пойти в гости туда, где готовят настоящие крымско-татарские чебуреки.

Ресторатор Миша Кацурин уверен, что они самые лучшие в Киеве. Готовятся чебуреки на тонком тесте с говяжьим фаршем, луком, мятой, сыром и зеленью.

Сейчас в сердце каждого украинца появилась надежда, что воины ВСУ освободят Крым. Но пока этот момент воссоединения только приближается, можно воспроизвести частичку подлинности региона прямо у себя на кухне. Читай о пяти блюдах крымских татар, которые следует попробовать.

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