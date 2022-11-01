Влюбиться в родной Крым снова! 5 блюд крымских татар, которые стоит попробовать

Сегодня Украина борется за свою независимость, за каждый клочок нашей земли, за людей. Однако не следует забывать, что началась эта борьба еще девять лет назад, когда Россия аннексировала наш Крым.

Сейчас в сердце каждого Украинца появилась надежда, что воины ВСУ вернут нам полуостров и уже совсем скоро мы сможем наслаждаться пейзажами, морем и кухней крымских татар.

Но пока этот момент воссоединения только приближается, можно воспроизвести частичку региона прямо у себя на кухне.

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Поможет в этом гастрожурналистка и автор фудблога Котлетка Маша Сердюк. Она поделилась рецептами пяти традиционных блюд крымскотатарской кухни, которые легко воспроизвести дома.

Бурма

Известно, что в кулинарной традиции крымских татар особое место занимают чебуреки, они есть нескольких видов, однако только ими кухня не ограничивается.

К примеру, одним из популярных блюд полуострова является пирог Бурма. По ингредиентам он похож на чебуреки, ведь главными его составляющими являются тесто и начинка за баранины.

Однако этот пирог славится своей завитой формой и отличным вкусом. Кроме того, можно экспериментировать с начинкой, в соответствии с твоими вкусовыми предпочтениями, например, сделать вегетарианское блюдо.

Ингредиенты классической Бурмы:

мука — 500 г;

вода — 250 мл;

соль – 1 ч. л. + для фарша;

мясной фарш — 300 г;

картофель – 2 шт.;

репчатый лук – 1 шт.;

перец — по вкусу;

сливочное масло — 70 г;

яйцо – 1 шт.

Шаг 1: месим тесто. Оно делается максимально просто и быстро. Надо только соединить муку, воду и соль и замесить тесто. Чтобы тесто подошло – оставь его под салфеткой на 15 минут.

Шаг 2: готовим начинку. Пока тесто отдыхает под салфеткой, у тебя есть время, чтобы подготовить все для начинки. Сливочное масло растопи в микроволновке или в кастрюле на медленном огне, также можно сделать это на водяной бане.

Лук нужно мелко нарезать, картофель почистить и натереть на грубой терке. После этого добавь соли, перца, специй, соедини смесь с фаршем и хорошо перемешай.

Шаг 3: соединяем. Тесто тонко раскатай, смажь его растопленным маслом и выложи начинку ровным слоем по всему периметру. После этого закрути тесто в рулет, а затем улиткой, подобно тому, как скручивают синабон.

Духовку разогрей до 200 градусов, выложи будущий пирог на противень, застеленный пергаментом, смажь бурму взбитым яйцом и сделай на ней поперечные надрезы.

После этого смело отправляй в духовку и выпекай не изменяя температуру в течение 50 минут. Вуаля, блюдо крымскотатарской кухни готово.

Язма

Язма – самое простое в приготовлении блюдо крымских татар. Однако она особенная, ведь содержит необычный для нас ингредиент – кхатикх.

Это самый популярный кисломолочный продукт региона. На вкус кхатикх очень похож на обычный кефир, однако имеет более сливочный привкус и густую консистенцию.

На полках современных супермаркетов ты вряд ли найдешь этот продукт, потому можешь заменить его обычным кефиром. Выбирай очень густой или термостатный кефир.

Ингредиенты:

густой кефир – 1 л;

свежий огурец – 1 шт;

чеснок — 3-4 зубка;

свежий укроп – 1 пучок;

соль — по вкусу;

Приготовление язмы занимает несколько минут. Надо помыть, почистить и натереть огурец на терке. После чего отжать лишний сок и переложить в сухую емкость. Туда же добавить измельченный свежий чеснок и укроп.

После этого остается только добавить кефир, посолить и перемешать, и язма готова.

Сарма

Это блюдо популярно во многих кухнях, и носит разные имена. На Кавказе ее называют долмой, у нас она более известна как голубцы, а тюркские народы называют это блюдо сарма.

От традиционных украинских голубцов Сарму отличает лишь то, что делают ее из виноградных листьев и по размеру это блюдо крымских татар должно быть не больше женского мизинчика.

Ингредиенты:

маринованные виноградные листья;

рис — 1,5 стакана;

горячая вода — 2,5 стакана;

лимон – 1 шт.;

оливковое масло – 0,5 стакана + 3 ст. л;

репчатый лук — 3 больших шт.;

измельченные орешки — 1,5 ст. л.;

темный изюм – 1 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

молотый черный перец – 1 ч. л.;

сухая мята – 1 ч. л.;

молотый душистый перец — 1 ч. л.;

молотая корица – 0,5 ч. л.;

Сначала нужно подготовить все ингредиенты: промыть маринованные виноградные листья, мелко нашинковать лук, а рис замочить на 5 мин в теплой воде.

Маша Сердюк советует использовать свежие листья винограда, с малым количеством прожилок. Если ты готовишь из маринованного лисья, помести его в кипящую воду на несколько минут, а потом промой.

Готовить все следует сразу в кастрюле. Разогрей в ней пол стакана оливкового масла. Обжарь лук до золотой корочки и добавь орехи, а через несколько минут замоченный рис. Жарь все вместе еще несколько минут, пока рис не станет прозрачным.

После этого добавь в смесь все специи, изюм и влей стакан горячей воды. Вари начинку еще пять минут на малом огне и снимай с плиты.

Перейдем к подготовке самых виноградных листьев. Их нужно разложить на рабочей поверхности прожилками вверх и на середину каждого листика выложить по чайной ложке начинки.

Теперь заверни все в рулетики, двигаясь от более широкой части листа к кончику. Чем плотнее удастся завернуть сарму, тем лучше.

Остается только устелить дно кастрюли несколькими виноградными листьями и переложить полученные рулетики, плотно укладывая их рядами.

Сверху положи порезанный лимон, залей блюдо одним с половиной стаканом горячей воды и тремя столовыми ложками оливкового масла. Накрой все это тарелкой диаметром чуть меньше кастрюли и вари на сильном огне до 35 мин.

Лагман

Главным секретом этого блюда крымских татар является лохша сюзмеси — лапша собственного приготовления. Также традиционный лагман готовят из баранины, но ты можешь заменить говядиной.

Для приготовления лагмана тебе понадобится:

пшеничная мука — 1 кг

вода — 500 мл

яйца – 2 шт.

соль — опционально

баранина (вырезка) — 600 г

репчатый лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томаты – 2 шт. (средние)

картофель – 1 шт. (большая)

сладкий красный перец — 2 шт.

чеснок — 4 зубка

томатная паста — 2 ст. л.

звездочка аниса – 1 шт.

мука – 1 ст. л.

масло для жарки

перец молотый — по вкусу

паприка молотая — по вкусу

зелень — для подачи

вода

Сначала нужно приготовить лапшу. Для теста раствори в воде 1/4 ч. л. соли и вылей воду в просеянную муку. Вбей туда два яйца и замеси крутое тесто, вымешивая до тех пор, пока она не станет эластичным и перестанет прилипать к рукам.

Теперь положи его на присыпанный мукой стол, тонко раскатай скалкой и склады гармошкой. После чего порежь ленту из теста мелкими полосками и вари их в кипящей воде две-три минуты.

Пока из лапши будет стекать вода в дуршлаге, промой и порежь все овощи и мясо средними кубиками. Чеснок порежь тонкими кружочками, а зелень мелко нашинкуй.

Готовить лагман тоже рекомендуют сразу в кастрюле. Добавь туда масла и обжарь мясо до золотистой корочки.

К нему добавь лук, соль, перец и чеснок, постоянно помешивай и готовь к легкой золотистости лука. Теперь добавь морковь и продолжай жарить на большом огне.

Убавь огонь до среднего и добавь болгарский перец, за минуту всыпь помидоры, перемешивая так, чтобы снять все зажарки со дна кастрюли.

Добавь томатную пасту, картофель и ст. л. муки. Быстро и тщательно перемешай все, чтобы мука равномерно окутала смесь со всех сторон и не схватилась комочками.

Влить воду комнатной температуры. Количество воды ты можешь регулировать самостоятельно.

Если добавить воды столько, чтобы она покрыла продукты на 2 пальца, то получится подливка средней густоты. Если добавить больше воды, можно будет подать лагман как суп.

Доведи все до кипения, после чего убавь огонь до минимума и оставь тушиться на 20-30 минут до готовности картофеля. В конце всыпь зелень, дай блюду настояться 15 минут и это блюдо крымских татар готово.

Имам баилды

Имам баилды – это овощное блюдо крымских татар. Основными в ней являются баклажаны, фаршированные овощным ассорти из томатов, сладкого перца, лука, чеснока и петрушки.

Для его приготовления тебе понадобится:

баклажан — 5 шт.;

репчатый лук – 3 шт.;

томаты – 5 шт.;

сладкий перец — 2 шт.;

чеснок — 8 зубков;

томатная паста — 2 ст. л.;

сахар – 2 ч. л.;

вода — 2 стакана;

соль – 1 ч. л.;

молотый черный перец – 1 ч. л.;

оливковое масло.

Баклажаны почистить, не отрезая плодоножки. Избавь их от горечи, положив баклажаны в подсоленную воду на 10 минут. После этого промойте их и обжарьте в масле со всех сторон, до золотистости.

Лук и перец и помидоры мелко нашинкуй кубиками или полукольцами, измельчи чеснок. На помидорах сначала надо сделать надрезы крест-накрест и положить в кипяток на две-три минуты, чтобы снять кожицу.

В глубокой сковороде разогрей растительное масло, обжарь лук до золотистого цвета, после чего добавь к ним помидоры, сладкий перец, чеснок, соль, сахар и молотый перец. Жарь все, помешивая, десять минут на слабом огне.

Баклажаны осуши от масла бумажным полотенцем, удали ножом серединку и выложи их в широкую кастрюлю.

В полученный карман помести начинку и залей все двумя стаканами горячей воды. Вари на маленьком огне 20 минут под закрытой крышкой и имам баилды готов.

Для соуса в отдельной сковороде разогрей 3 ст. л. растительного масла, добавь томатную пасту и один измельченный помидор. Всыпь соли, сахара и вари на среднем огне, помешивая, минут пять.

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