Закохатися у рідний Крим знову! 5 страв кримських татар, які варто спробувати

Сьогодні Україна бореться за свою незалежність, за кожен клаптик нашої землі, за людей. Однак не варто забувати, що розпочалася ця боротьба ще дев’ять років тому, коли Росія анексувала наш Крим.

Зараз в серці кожного Українця з’явилася надія, що воїни ЗСУ повернуть півострів й вже зовсім скоро ми матимемо змогу насолоджуватися краєвидами, морем та кухнею кримських татар.

Та поки цей момент возз’єднання тільки наближається, можна відтворити частинку автентичності регіону прямісінько у себе на кухні.

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Допоможе в цьому гастро-журналістка та авторка фудблогу Котлетка Маша Сердюк. Вона поділилася п’ятьма стравами кримськотатарської кухні, які легко відтворити вдома.

Бурма

Відомо, що у кулінарній традиції кримських татар особливе місце посідають чебуреки, вони є кількох видів, однак тільки ними кухня не обмежується.

До прикладу, однією з популярних страв півострова є пиріг Бурма. За інгредієнтами він схожий до чебуреків, адже головними його складовими є тісто та начинка з баранини.

Однак цей пиріг славиться своєю завитою формою і відмінним смаком. Крім того, можна експериментувати з начинкою, відповідно до твоїх смакових вподобань, наприклад, зробити страву вегетаріанською.

Інгредієнти класичної Бурми:

борошно — 500 г;

вода — 250 мл;

сіль — 1 ч. л. + для фаршу;

м’ясний фарш — 300 г;

картопля — 2 шт.;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

перець — до смаку;

вершкове масло — 70 г;

яйце — 1 шт.;

Крок 1: місимо тісто. Воно робиться максимально просто та швидко. Треба лише з’єднати борошно, воду та сіль і замісити тісто. Щоб тісто підійшло — лиши його під серветкою на 15 хвилин.

Крок 2: готуємо начинку. Доки тісто відпочиває під серветкою, ти маєш час, щоб підготувати все для начинки. Вершкове масло розтопи у мікрохвильовці або в каструлі на повільному вогні, також можна зробити це на водяній бані.

Цибулю треба дрібно нарізати, картоплю почистити й натерти на грубій терці. Після цього додай солі, перцю, спецій, з’єднай суміш з фаршем і гарно перемішай.

Крок 3: з’єднуємо. Тісто тонко розкатай, змасти його розтопленим маслом та виклади начинку рівним шаром по всьому периметру. Після цього скрути тісто у рулет, а потім равликом, подібно тому, як скручують синабон.

Духовку розігрій до 200 градусів, виклади майбутній пиріг на деко, застелене пергаментом, змасти Бурму збитим яйцем і зроби на ній поперечні надрізи.

Після цього сміливо відправляй у духовку й випікай не змінюючи температуру протягом 50 хвилин. Вуаля, страва кримськотатарської кухні готова.

Язма

Язма — найпростіша у приготуванні страва кримських татар. Однак вона особлива, адже містить незвичний для нас інгредієнт — кхатикх.

Це найпопулярніший кисломолочний продукт регіону. На смак кхатикх дуже подібний на звичайний кефір, однак має більш вершковий присмак та густішу консистенцію.

На полицях сучасних супермаркетів ти навряд знайдеш цей продукт, тому можеш замінити його звичайним кефіром. Обирай дуже густий або термостатний кефір.

Інгредієнти:

густий кефір — 1 л;

свіжий огірок — 1 шт.;

часник — 3-4 зубки;

свіжий кріп — 1 пучок;

сіль — до смаку.

Приготування язми займає кілька хвилин. Треба помити, почистити й натерти огірок на терці. Після чого відтиснути зайвий сік і перекласти у суху місткість. Туди ж додати подрібнений свіжий часник та кріп.

Після цього лишається лише додати кефір, посолити та перемішати, і язма готова.

Сарма

Ця страва популярна у багатьох кухнях, і носить різні імена. Відтак на Кавказі її називають долма, у нас вона більш відома як голубці, а тюркські народи називають цю страву сарма.

Він традиційних українських голубців Сарму відрізняє лише те, що роблять її з виноградного листя й за розміром ця страва кримських татар повинна бути не більшою за жіночий мізинчик.

Інгредієнти:

мариноване виноградне листя;

рис — 1,5 склянки;

гаряча вода — 2,5 склянки;

лимон — 1 шт.;

оливкова олія — 0,5 склянки + 3 ст. л.;

ріпчаста цибуля — 3 великі шт. ;

подрібнені горішки — 1,5 ст. л.;

темні родзинки — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

мелений чорний перець — 1 ч. л.;

суха м’ята — 1 ч. л.;

мелений духмяний перець — 1 ч. л.;

мелена кориця — 0,5 ч. л.;

Спершу треба підготувати всі інгредієнти: промити мариноване виноградне листя, дрібно нашаткувати цибулю, а рис замочити на п’ять хв у теплій воді.

Маша Сердюк радить виористовувати свіже листя винограду з малою кількістю прожилок. Якщо вже ти готуєш з маринованого листя, помісти його у киплячу воду на кілька хвилин, а потім промий.

Готувати все варто одразу у каструлі. Розігрій в ній пів склянки оливкової олії. Обсмаж цибулю до золотої скоринки та додай горіхи, а за кілка хвилин замочений рис. Смаж все разом ще кілька хвилин, допоки рис не стане прозорим.

Після цього додай до суміші всі спеції та родзинки й влий склянку гарячої води. Вари начинку ще п’ять хвилин на малому вогні й знімай з плити.

Перейдімо до підготовки самого виноградного листя. Його треба розкласти на робочій поверхні прожилками догори й на середину кожного листочка викласти по чайній ложці начинки.

Тепер загорни все у рулетики, рухаючись від ширшої частини листка до кінчика. Чим щільніше вдасться загорнути сарму, тим краще.

Залишається лише встелити дно каструлі кількома виноградними листками та перекласти туди отримані рулетики, щільно вкладаючи їх рядами.

Зверху поклади порізаний лимон, залий страву однією з половиною склянкою гарячої води та трьома столовими ложками оливкової олії. Накрий все це тарілкою діаметром трохи меншим за каструлю і вари на сильному вогні до 35 хв.

Лагман

Головним секретом цієї страви кримських татар є лахша сюзмесі — локшина власного приготування. Також традиційний лагман готують з баранини, але ти можеш замінити яловичиною.

Для приготування лагмана тобі знадобиться:

пшеничне борошно — 1 кг

вода — 500 мл

яйця — 2 шт.

сіль — опціонально

баранина (вирізка) — 600 г

ріпчаста цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

томати — 2 шт. (середні)

картопля — 1 шт. (велика)

солодкий червоний перець — 2 шт.

часник — 4 зубки

томатна паста — 2 ст. л.

зірочка анісу — 1 шт.

борошно — 1 ст. л.

олія — для смаження

перець мелений — до смаку

паприка мелена — до смаку

зелень — для подачі

вода

Спершу треба приготувати локшину. Для тіста розчини у воді 1/4 ч. л. солі та вилий воду в просіяне борошно. Вбий туди два яйця і заміси круте тісто, вимішуючи до тих пір, доки воно не стане еластичним і припинить прилипати до рук.

Тепер поклади його на присипаний борошном стіл, тонко розкатай качалкою і склади гармошкою. Після чого поріж стрічку з тіста дрібними смужками й вари їх у киплячій воді дві-три хвилини.

Доки з локшини стікатиме вода у друшляку, помий та поріж всі овочі та м’ясо середніми кубиками. Часник поріж тонкими кружальцями, а зелень дрібно нашинкуй.

Готувати лагман теж рекомендують одразу в каструлі. Додай туди олії та обсмаж там м’ясо до золотавої скоринки.

До нього долай цибулю, сіль, перець і часник, постійно помішуй і готуй до легкої золотавості цибулі. Тепер додай моркву та продовжуй смажити на великому вогні.

Зменш вогонь до середнього і додай болгарський перець, за хвилину всип помідори, перемішуючи так, щоб зняти всі засмажки з дна каструлі.

Додай томатну пасту, картоплю та ст. л борошна. Швидко і ретельно перемішай все, щоб борошно рівномірно огорнуло суміш з усіх боків і не схопилося грудочками.

Влий воду кімнатної температури. Кількість води ти можеш регулювати самостійно.

Якщо додати води стільки, щоб вона покрила продукти на два пальці, то вийде підлива середньої густоти. Якщо ж додати більше води, можна буде подати лагман як суп.

Доведи все до кипіння, після чого зменш вогонь до мінімуму та залиш тушкуватися на 20-30 хвилин до готовності картоплі. У кінці всип зелень, дай страві настоятися 15 хвилин і ця страва кримських татар готова.

Імам баїлди

Імам баїлди – це овочева страва кримських татар. Основними в ній є баклажани, фаршировані овочевим асорті з томатів, солодкого перцю, цибулі, часнику та петрушки.

Для його приготування тобі знадобиться:

баклажан — 5 шт. (середні)

ріпчаста цибуля — 3 шт.

томати — 5 шт. (великі)

солодкий перець — 2 шт.

часник — 8 зубків

томатна паста — 2 ст. л.

цукор — 2 ч. л.

вода — 2 склянки

сіль — 1 ч. л.

мелений чорний перець — 1 ч. л.

оливкова олія

Баклажани почистити, не відрізаючи плодоніжки. Позбав їх гіркоти, поклавши баклажани в підсолену воду на 10 хвилин. Після цього промий їх та обсмаж в олії з усіх боків, до золотавості.

Цибулю та перець та помідори дрібно нашаткуй кубиками або півкільцями, подрібни часник. На помідорах спершу треба зробити надрізи хрест-навхрест і покласти в окріп на 2-3 хвилини, щоб зняти шкірку.

У глибокій сковороді розігрій олію, обсмаж цибулю до золотавого кольору, після чого додай до них помідори, солодкий перець, часник, сіль, цукор і мелений перець. Смаж все, помішуючи, 10 хвилин на слабкому вогні.

Баклажани осуши від олії паперовим рушником, видали ножем серединку та виклади їх у широку каструлю.

В отриману кишеньку помісти начинку та залий все двома склянками гарячої води. Вари на маленькому вогні 20 хвилин під закритою кришкою й імам баїлди готовий.

Для соусу в окремій пательні розігрій 3 ст. л олії, додай томатну пасту та один подрібнений помідор. Всип солі й цукру та вари на середньому вогні, помішуючи, хвилин п’ять.

А якщо ти хочеш скуштувати легку страву з сезонних продуктів, то радимо тобі рецепт грибного крем-супу з лисичок, деталі у нашому матеріалі.

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