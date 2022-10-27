Помаранчеві відтінки осені на твоїй тарілці — рецепт грибного крем-супу з лисичок

Осінь — це точно грибний сезон. Завдяки дощам у лісі можна назбирати чималий врожай. З грибами можна готувати різноманітні страви, не тільки смажити чи маринувати.

Учасниця третього сезону Холостяк Яна Станішевська поділилася рецептом неймовірно смачного та ніжного крем-супу з лисичок.

Рецепт грибного крем-супу

Інгредієнти:

Зараз також дивляться

лисички 400-500 г

3 картоплини

1 цибулина

2-3 зубчики часнику

50 мл вершків (18%)

500 мл окропу чи бульйону

вершкове масло

сіль

перець

мускатний горіх

Приготування грибного крем-супу

Спершу треба на вершковому маслі обсмажити подрібнену цибулю та часник. Робити це протягом хвилини. Додати дрібно нарізану картоплю та смажити ще 5 хв. Потім покласти її до каструлі, а на сковорідці обсмажити гриби протягом 3-4 хв і теж покласти у каструлю.

Інгредієнти залити водою чи бульйоном, варити усе 15 хв. Готову картоплю і гриби перебити у блендері.

Додати сіль, перець, мускатний горіх, вершки. Збивати протягом хвилини.

Подавати страву можна з грінками, а зверху прикрасити маленькими смаженими лисичками.

Восени можна експериментувати з різними смаками та інгредієнтами. Раніше ми розповідали рецепт пасти з гарбузом та беконом — неймовірно смачне поєднання.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!