Помаранчеві відтінки осені на твоїй тарілці — рецепт грибного крем-супу з лисичок

Осінь — це точно грибний сезон. Завдяки дощам у лісі можна назбирати чималий врожай. З грибами можна готувати різноманітні страви, не тільки смажити чи маринувати.
Учасниця третього сезону Холостяк Яна Станішевська поділилася рецептом неймовірно смачного та ніжного крем-супу з лисичок.
Інгредієнти:
Спершу треба на вершковому маслі обсмажити подрібнену цибулю та часник. Робити це протягом хвилини. Додати дрібно нарізану картоплю та смажити ще 5 хв. Потім покласти її до каструлі, а на сковорідці обсмажити гриби протягом 3-4 хв і теж покласти у каструлю.
Інгредієнти залити водою чи бульйоном, варити усе 15 хв. Готову картоплю і гриби перебити у блендері.
Додати сіль, перець, мускатний горіх, вершки. Збивати протягом хвилини.
Подавати страву можна з грінками, а зверху прикрасити маленькими смаженими лисичками.
Восени можна експериментувати з різними смаками та інгредієнтами. Раніше ми розповідали рецепт пасти з гарбузом та беконом — неймовірно смачне поєднання.
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