Оранжевые оттенки осени на твоей тарелке — рецепт грибного крем-супа из лисичек

Осень — это точно грибной сезон. Благодаря дождям в лесу можно собрать богатый урожай. С грибами можно готовить разные блюда, не только жарить или мариновать.

Участница третьего сезона Холостяк Яна Станишевская поделилась рецептом невероятно вкусного и нежного крем-супа из лисичек.

Рецепт грибного крем-супа

Ингредиенты:

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лисички 400-500 г

3 картофелины

1 луковица

2-3 зубчика чеснока

50 мл сливок (18%)

500 мл кипятка или бульона

сливочное масло

соль

перец

мускатный орех

Как приготовить грибной крем-суп

Сначала нужно на сливочном масле обжарить измельченный лук и чеснок. Делать это в течение минуты. Добавить мелко нарезанный картофель и жарить еще 5 минут. Затем положить его в кастрюлю, а на сковороде обжарить грибы на протяжении 3-4 минут и тоже положить в кастрюлю.

Ингредиенты залить водой или бульоном, варить все 15 минут. Готовый картофель и грибы перебить в блендере и добавить соль, перец, мускатный орех, сливки. Взбивать в течение минуты.

Подавать блюдо можно с гренками, а сверху украсить жареными маленькими лисичками.

Осенью можно экспериментировать с разными вкусами и ингредиентами. Раньше мы рассказывали рецепт пасты с тыквой и беконом — невероятно вкусное сочетание.

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