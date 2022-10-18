Плов: легкие рецепты от именитых шеф-поваров

Одно из самых популярных блюд восточной кухни уже давно заняло почетное место на повседневных и праздничных столах в Украине.

Главным ингредиентом плова является рис, который должен быть рассыпчатым, ароматным и пряным.

Как приготовить плов с уткой и блюдо по диетическому рецепту — смотри в материале.

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Плов с мясом — ингредиенты:

Ножки утки — 2 шт.

Рис — 250 г

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Изюм — 50 г

Карри

Микс специй — зира, кориандр, фенхель, черный и душистый перец

Соль по вкусу

Сначала нужно обработать ножки (отдельно кости, отдельно кожа и мясо). Морковь нарежь брусочками, а лук — мелко.

Для того, чтобы получить жир, пожарь на сковороде кожу.

На ней обжарь лук, морковь и мясо утки (его нужно нарезать маленькими кусочками).

Все это нужно протушить на среднем огне под крышкой. Когда мякоть будет почти готова, клади рис, соль, специи, травы, если есть, барбарис или изюм, также можно использовать сушеную клюкву.

Немного прожарь все это 30−40 секунд, периодически помешивая.

Добавь 400 мл горячей воды, накрой крышкой и томи на медленном огне 30−40 минут.

Подавай плов с зеленью и салатом из томатов с мятой и красным луком.

Диетический плов от победительницы МастерШеф Асмик Гаспарян

Вкусный плов — ингредиенты:

Круглозернистый рис — 1 кг

Морковь — 1 шт.

Лук – 1 шт.

Куриные бедрышки — 1 кг

Чеснок — 4 головки

Куриный бульон — 3 л

Барбарис — 2 ст. л.

Специи немолотые (зира, черный перец)

Растительное масло

Соль

Сначала нарежь мясо кусочками среднего размера. Нарежь лук кубиками, а морковь — соломкой.

Разогрей кастрюлю с двойным дном и смажь маслом.

Обжарь кусочки мяса до румяной корочки. Добавь немного бульона и туши на маленьком огне 15 минут. Достань мясо.

В кастрюлю выложи морковь и лук. Добавь в бульон и туши 5 минут.

Добавь мясо. Рис промой до прозрачной воды. Выложи его поверх мяса и овощей ровным слоем.

Добавь в рис чеснок и посыпь барбарисом. Бульон нагрей, соедини со специями.

Залей бульоном плов и доведи до кипения. Уменьши огонь и готовь до тех пор, пока рис не впитает всю воду.

Выключи огонь и оставь плов в тепле на 20-30 минут.

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