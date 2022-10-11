От классики до экспериментов: что приготовить из куриного филе — три вкуснейших рецепта

На улице становится все прохладнее, поэтому чаще хочется остаться дома и приготовить что-то вкусное и калорийное. Самым простым в использовании на кухне для многих может стать именно куриное филе.

Конечно, всегда можно просто запечь его, или сделать из него какие-то котлетки. Однако что из него приготовить такого, чтобы разнообразить свой рацион?

Предлагаем пройти путь из трех блюд — от классической кухни до экспериментальной — и выбрать свой любимый рецепт приготовления куриного филе.

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Курица Cordon bleu

Классический рецепт куриного филе, название которого может кого-то даже напугать своей сложностью. Однако самый важный в этом блюде — вкус, а значит и с процессами не будет проблем.

Ингредиенты для приготовления курицы Cordon bleu

куриное филе — 2 штуки

ветчина — 2-4 кусочка

твердый сыр — 2-4 кусочка

мука — 4 столовые ложки

яйца — 2 штуки

панировочные сухари — 4 столовые ложки

лимон — 1 штука

соль и перец — по своему вкусу

Способ приготовления курицы Cordon bleu

Прежде всего, нужно почистить куриное филе от лишних пленок, жира и прожилок. Кроме того, для идеальной формы следует убрать маленький кусочек, выпирающий на филе. Ты его узнаешь сразу. Теперь необходимо разрезать филе вдоль посередине, сделав его вид похожим на карман, а после этого посолить и поперчить мясо со всех сторон. Затем положить внутрь филе ветчину и сыр, а их лишние края отрезать. В три разные миски выложить панировочные сухари, яйца и муку. После этого можно панировать филе, начиная с муки, затем в яйце, а в конце — в сухарях. Затем выложить мясо в форму для запекания и отправить его запекаться на 30 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Когда появится румяная корочка, филе можно доставать и полить лимонным соком для пикантности вкуса.

Запеканка с картофелем и куриным филе

Слово запеканка имеет особые ассоциации, связанные с домашним уютом и детством. Почему бы не вернуться в приятные воспоминания хотя бы на вечер?

Ингредиенты для запеканки с картофелем и куриным филе

куриное филе — 1 штука

картофель — 5 штуки

лук репчатый — 1 штука

сырки плавленые — 3 штуки

сливки — 200 миллилитров

горчица — 1 чайная ложка

перец черный молотый — по своему вкусу

соль — по своему вкусу

масло — для смазывания формы

Способ приготовления запеканки с картофелем и куриным филе

Сначала нужно почистить картофель и нарезать его большими кубиками. Затем почистить лук и измельчить его до маленьких кубиков. Затем необходимо нарезать куриное филе пластинами, отбить его под пищевой пленкой и посолить. Теперь можно смазать форму для запекания маслом и выложить картофель с луком, посолить и поперчить их. Сверху на них выложить филе. После этого натереть плавленые сырки и смешать со сливками, горчицей и солью, а затем перемешать. Когда смесь будет готова — залить ею форму с картофелем и мясом. Наконец-то будущую запеканку можно отправить на 40 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

Куриный рулет с тыквой и изюмом

Сезон тыквы не означает, что из нее нужно готовить только сладости. Всегда можно попробовать что-нибудь новое. К примеру, хорошим началом в экспериментах будет рулет с тыквой и изюмом.

Ингредиенты для рулета с тыквой и изюмом

куриное филе — 1 штука

тыква — 200 граммов

французская горчица — 1 столовая ложка

лимон — половина

изюм — 1 столовая ложка

мед — 1 столовая ложка

соль и перец — по своему вкусу

Способ приготовления рулета с тыквой и изюмом

Первый этап уже традиционный — почистить филе от пленки и жира, а затем разрезать его, чтобы мясо выглядело как карман. Накрыть филе пищевой пленкой и отбить до толщины полсантиметра, после чего посолить, поперчить и смазать его французской горчицей. Теперь можно начать готовить тыкву. Для этого его нужно почистить и натереть на крупную терку. Затем выложить ее на филе, полить медом и соком лимона, посыпать цедрой лимона и изюмом. После этого можно начать заворачивать все в рулет. Когда он будет нужной формы, его необходимо окутать пищевой пленкой и завязать с обеих сторон нитью, как конфету. Затем положить рулет в форму для запекания, залитую водой. Жидкость должна полностью покрыть мясо. Отправить рулет в час в духовку, разогретую до 160 градусов. Когда блюдо будет готово, ему нужно дать остыть и после этого очистить от пленки, нарезать на кусочки и смаковать.

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