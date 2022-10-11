Їжа та рецепти

Від класики до експериментів: що приготувати з курячого філе — три найсмачніші рецепти

Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Жовтня 2022, 12:30
що приготувати з курячого філе
Фото: Unsplash, Pixabay, Сайт Євгена Клопотенко

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