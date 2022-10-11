Від класики до експериментів: що приготувати з курячого філе — три найсмачніші рецепти

На вулиці стає все прохолодніше, тому частіше хочеться залишитись вдома та приготувати щось смачне та калорійне. Найпростішим у використанні на кухні для багатьох може стати саме куряче філе.
Звісно, завжди можна просто запекти його, або ж зробити з нього якісь котлетки. Однак що з нього приготувати такого, щоб урізноманітнити свій раціон?
Пропонуємо пройти шлях з трьох страв — від класичної кухні до експериментальної — та вибрати свій улюблений рецепт приготування курячого філе.
Класичний рецепт курячого філе, назва якого може когось навіть налякати своєю складністю. Однак найважливіше у цій страві — смак, а отже й з процесами не буде проблем.
Слово запіканка має особливі асоціації, що пов’язані з домашнім затишком та дитинством. Чому б не повернутись у приємні спогади хоча б на вечір?
Сезон гарбуза не означає, що з нього потрібно готувати лише солодощі. Завжди можна спробувати щось нове. Наприклад, гарним початком в експериментах буде рулет з гарбузом та родзинками.
Думаєш, чим доповнити цю вечерю, щоб вона стала досконалою? Тоді читай рецепт приготування брауні, який просто тане у роті.
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