Від класики до експериментів: що приготувати з курячого філе — три найсмачніші рецепти

На вулиці стає все прохолодніше, тому частіше хочеться залишитись вдома та приготувати щось смачне та калорійне. Найпростішим у використанні на кухні для багатьох може стати саме куряче філе.

Звісно, завжди можна просто запекти його, або ж зробити з нього якісь котлетки. Однак що з нього приготувати такого, щоб урізноманітнити свій раціон?

Пропонуємо пройти шлях з трьох страв — від класичної кухні до експериментальної — та вибрати свій улюблений рецепт приготування курячого філе.

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Курка Cordon bleu

Класичний рецепт курячого філе, назва якого може когось навіть налякати своєю складністю. Однак найважливіше у цій страві — смак, а отже й з процесами не буде проблем.

Інгредієнти для приготування курки Cordon bleu

куряче філе — 2 штуки

шинка — 2-4 шматочки

твердий сир — 2-4 шматочки

борошно — 4 столові ложки

яйця — 2 штуки

панірувальні сухарі — 4 столові ложки

лимон — 1 штука

сіль та перець — до свого смаку

Спосіб приготування курки Cordon bleu

Насамперед потрібно почистити куряче філе від зайвих плівок, жиру та прожилок. Крім того, для ідеальної форми варто прибрати маленький шматочок, що випирає на філе. Ти його впізнаєш одразу. Тепер необхідно розрізати філе вздовж посередині, зробивши його вигляд схожим на кишеньку, а потім посолити та поперчити м’ясо з усіх сторін. Тепер покласти всередину філе шинку та сир, а їхні зайві краї відрізати. У три різні миски викласти панірувальні сухарі, яйця та борошно. Після цього можна панірувати філе, починаючи з борошна, потім у яйці, а наприкінці — у сухарях. Далі викласти м’ясо у форму для запікання та відправити його на 30 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів. Коли з’явиться рум’яна скоринка, філе можна діставати та полити соком лимона для пікантності смаку.

Запіканка з картоплею і курячим філе

Слово запіканка має особливі асоціації, що пов’язані з домашнім затишком та дитинством. Чому б не повернутись у приємні спогади хоча б на вечір?

Інгредієнти для запіканки з картоплею та курячим філе

куряче філе — 1 штука

картопля — 5 штуки

цибуля ріпчаста — 1 штука

сирки плавлені — 3 штуки

вершки — 200 мілілітрів

гірчиця — 1 чайна ложка

перець чорний мелений — до свого смаку

сіль — до свого смаку

олія — для змащування форми

Спосіб приготування запіканки з картоплею та курячим філе

Спочатку потрібно почистити картоплю та нарізати її великими кубиками. Потім почистити цибулю подрібнити її до маленьких кубиків. Далі необхідно нарізати куряче філе пластинами, відбити його під харчовою плівкою та посолити. Тепер можна змастити форму для запікання олією та викласти на неї картоплю з цибулею, посолити та поперчити їх. Зверху на них викласти філе. Після цього натерти плавлені сирки та змішати їх з вершками, гірчицею та сіллю, а потім перемішати. Коли суміш буде готова — залити нею форму з картоплею та м’ясом. Нарешті майбутню запіканку можна відправити на 40 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.

Курячий рулет з гарбузом та родзинками

Сезон гарбуза не означає, що з нього потрібно готувати лише солодощі. Завжди можна спробувати щось нове. Наприклад, гарним початком в експериментах буде рулет з гарбузом та родзинками.

Інгредієнти для рулету з гарбузом та родзинками

куряче філе — 1 штука

гарбуз — 200 грамів

французька гірчиця — 1 столова ложка

лимон — половина

родзинки — 1 столова ложка

мед — 1 столова ложка

сіль та перець — до свого смаку

Спосіб приготування рулету з гарбузом та родзинками

Перший етап вже традиційний — почистити філе від плівки та жиру, а потім розрізати його, щоб м’ясо мало вигляд кишеньки. Накрити філе харчовою плівкою та відбити до товщини у півсантиметра, після чого посолити, поперчити та змастити його французькою гірчицею. Тепер можна почати готувати гарбуз. Для цього його необхідно почистити та натерти на крупну терку. Далі викласти його на філе, полити медом та соком лимона, посипати цедрою лимона та родзинками. Після цього можна почати загортати все у рулет. Коли він буде потрібної форми, його необхідно огорнути харчовою плівкою та зав’язати її з обох боків ниткою, як цукерку. Потім покласти рулет у форму для запікання, яка залита водою. Рідина повинна повністю покрити м’ясо. Відправити рулет на годину в духовку, розігріту до 160 градусів. Коли страва буде готова, їй потрібно дати охолонути, а після цього очистити її від плівки, нарізати на шматочки та смакувати.

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