Плов: легкі рецепти від іменитих шеф-кухарів

Одна з найпопулярніших страв східної кухні вже давно зайняла почесне місце на повсякденних та святкових столах в Україні.
Головним інгредієнтом плову є рис, який має бути розсипчастим, ароматним та пряним.
Як приготувати плов з качкою та страву за дієтичним рецептом — дивись у матеріалі.
Плов з м’ясом — інгредієнти:
Спочатку потрібно обробити ніжки (окремо кістки, окремо шкіра та м’ясо). Моркву наріж брусочками, а цибулю — дрібно.
Для того, щоб отримати жир, посмаж на сковороді шкіру.
Для того, щоб отримати жир, посмаж на сковороді шкіру.
На ній обсмаж цибулю, моркву та м’ясо качки (його потрібно нарізати маленькими шматочками).
Усе це потрібно протушкувати на середньому вогні під кришкою. Коли м’якоть буде майже готовою, додай рис, сіль, спеції, трави, якщо є, барбарис або родзинки, також можна використовувати сушену журавлину.
Просмаж це 30-40 секунд, періодично помішуючи.
Просмаж це 30-40 секунд, періодично помішуючи.
Додай 400 мл гарячої води, накрий кришкою і тушкуй на повільному вогні 30-40 хвилин.
Подавай плов із зеленню та салатом з томатів із м’ятою та червоною цибулею.
Смачний плов — інгредієнти:
Спочатку наріж м’ясо шматочками середнього розміру.
Наріж цибулю кубиками, а моркву — соломкою.
Наріж цибулю кубиками, а моркву — соломкою.
Розігрій каструлю з подвійним дном і змасти олією. Обсмаж шматочки м’яса до рум’яної скоринки.
Додай трохи бульйону та тушкуй на маленькому вогні 15 хвилин. Дістань м’ясо.
У каструлю виклади моркву та цибулю. Додай бульйон і тушкуй 5 хвилин.
У каструлю виклади моркву та цибулю. Додай бульйон і тушкуй 5 хвилин.
Додай м’ясо. Рис промий до прозорої води. Виклади його поверх м’яса та овочів рівним шаром.
Додай до рису часник і посип барбарисом. Бульйон нагрій, з’єднай зі спеціями.
Залий бульйоном плов і доведи до кипіння.
Залий бульйоном плов і доведи до кипіння.
Зменш вогонь і готуй доти, доки рис не вбере всю воду. Вимкни вогонь і залиш плов у теплі на 20-30 хвилин.
Смачна вечеря — запорука гарного сімейного вечора. Раніше ми розповідали, що можна приготувати з курячого філе, щоб усім сподобалося.
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