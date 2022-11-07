Тут не лише перепічка! Які атмосферні заклади Києва радять відвідати Кацурін та Птушкін

У кожного, мабуть, є своє улюблене місце у Києві. Навіть у тих, хто мешкає в інших містах чи країнах.

Це особливе місто зі своєю атмосферою, якому вдається поєднувати часом кардинально різні за настроєм явища. Подібне визначення можна застосувати й до закладів столиці.

Хтось полюбляє сходити у Києві на шаурму, а декому до душі маленькі порції салатів у затишних ресторанчиках. Просто існують місця, які точно варто відвідати. Такими у своїй програмі поділилися ресторатор Міша Кацурін і ведучий-мандрівник Антон Птушкін.

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Уперше у столиці або ж усе життя пройшло тут — немає різниці. Найстаріший стрітфуд Києва вже чекає на тебе! Принаймні 74 роки, поки працює.

Звісно, що заклад відомий своїми запашними пиріжками. Особливо у розмовах знайомих чи користувачів соцмереж можна почути про пиріжки з вишнею. Який буде твоїм улюбленим — обирати лише тобі.

Київська перепічка

Якщо колись у дитинстві ми у школі були готові відстояти величезну чергу у їдальні по сосиску в тісті, то тепер дорослими точно зможемо пережити очікування на столичну перепічку.

Це візитка вуличної їжі Києва, — зазначає Міша Кацурін.

Біля закладу завжди довжелезні черги, й так триває вже щонайменше 41 рік. Так-так, саме стільки працює Київська перепічка. Тож, можливо, вже час завітати та пригоститись?

Фалафель у Хасана

Його навряд знайдеш на картах чи путівниках, але досвідченим мандрівникам вдалося знайти цей діамант у світі фалафелів. Принаймні так може вважати його творець, який вигадав цей незвичний вид вуличної їжі.

За словами Антона Птушкіна та Міші Кацуріна, Хасан готує фалафель у батоні з фірмовим соусом, картоплею та овочевим салатом. Після того, як уся ця смакота пропечеться на грилі, вона вирушає до своїх палких шанувальників.

Мусульманський ринок

Це не просто заклад, а справжнє автентичне місце столиці. Чимало путівників говорять про нього, як про одне з найбільш атмосферних місць у місті.

Мандрівники кажуть, що попри те, що з початком повномасштабної війни тут лишилося всього кілька точок з їжею, голодним точно ніхто не буде.

Втім, після випуску програми деякі користувачі соцмереж уже поскаржились, що тепер встигнути на плов на Мусульманському ринку практично неможливо.

Софра

Якщо хочеш пригадати кримську атмосферу, то тобі точно варто завітати у гості, де готують справжні кримсько-татарські чебуреки.

Ресторатор Міша Кацурін впевнений, що вони найкращі у Києві. Готуються чебуреки на тонкому тісті з яловичим фаршем, цибулею, м’ятою, сиром та зеленню.

Зараз у серці кожного українця з’явилася надія, що воїни ЗСУ звільнять Крим. Та поки цей момент возз’єднання тільки наближається, можна відтворити частинку автентичності регіону прямісінько у себе на кухні. Читай про п’ять страв кримських татар, які варто спробувати.

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