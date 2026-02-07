Вредит, а не выручает? Как доставка пищи влияет на разум

То, что во время пандемии было вынужденной практической необходимостью, сегодня превратилось в глубоко укоренившуюся повседневную привычку. Новое исследование и опрос читателей The New York Times свидетельствуют, что сервисы доставки еды фундаментально трансформируют образ жизни, превращая приготовление пищи в необязательное занятие, а саму доставку — в форму “мгновенного наслаждения”.

Доставка пищи влияет на мозг: как удобство учит лениться

Статистика впечатляет: в 2024 году почти три из четырех ресторанных заказов были съедены за пределами заведения. Количество домохозяйств, пользующихся доставкой, удвоилось по сравнению с допандемическим 2019 годом. Каждый третий взрослый американец заказывает готовую пищу, по крайней мере, раз в неделю, часто игнорируя финансовую целесообразность.

Показательна история 34-летней Кайли Риди из Сан-Диего, которая при годовой зарплате в 50 000 долларов тратит до 300 долларов в неделю на доставку, даже имея продукты в холодильнике. Она называет это “зависимостью” и способом получить быстрое удовольствие, несмотря на чувство вины за расточительность и сомнения в справедливой оплате труда курьеров.

Для многих работающих родителей доставка стала инструментом борьбы с эмоциональным выгоранием. Кевин Колдвелл из Атланты тратит около 700 долларов в неделю на заказ еды, объясняя это хронической усталостью.

Я лучше брошу кредитную карту в проблему и отложу несчастье до момента, когда придет счет.

Его четырехлетний сын еще не умеет читать, но уже собирает заказы в мобильном приложении. Однако такой комфорт имеет обратную сторону: социальная жизнь многих людей сужается к стенам собственной кухни, а формальные обеденные столы пылятся.

Не считая того, поколение Z, чье взросление пришлось на пандемию, адаптировало доставку под свои социальные нужды. Студенты заказывают еду, чтобы поесть вместе через FaceTime, находясь на расстоянии, или покупают блюда на компанию в общежитии, считая это дешевле похода в ресторан.

В то же время эксперты рынка труда и психологи выражают обеспокоенность: чрезмерная доступность услуг “по требованию” лишает молодежь критических навыков планирования, решения проблем и принятия сложных решений, стимулируя импульсивные затраты вместо долгосрочных инвестиций.

Кризис этой модели становится очевидным, когда взглянуть на него глазами курьеров и самих рестораторов. Водители часто чувствуют себя “дегуманизированными”, получая по 2–4 доллара за доставку независимо от расстояния.

Многие из них, например Остин Лейн из Лос-Анджелеса, вынуждены работать курьером лишь для того, чтобы выплатить долги, накопленные из-за собственного чрезмерного увлечения доставкой пищи в прошлом.

На фоне растущей стоимости услуг и падения качества пищи появляется обратный тренд — постепенный отказ от приложений. Некоторые пользователи, проанализировав свои годовые расходы, называют фуд-доставку мошенничеством и возвращаются к самостоятельному приготовлению блюд. Для них кухня снова становится местом концентрации и достижения результата, а процесс приготовления пищи дает ощущение контроля за собственной жизнью и финансами, которое невозможно получить нажатием одной кнопки.

Раньше мы писали, как выбрать настоящие органические продукты — читай в материале, как не наткнуться на подделку

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!