Шкодить, а не виручає? Як доставка їжі впливає на розум

Те, що під час пандемії було вимушеною практичною необхідністю, сьогодні перетворилося на глибоко вкорінену повсякденну звичку. Нове дослідження та опитування читачів The New York Times свідчать, що сервіси доставки їжі фундаментально трансформують спосіб життя, перетворюючи приготування їжі на необов’язкове заняття, а саму доставку — на форму “миттєвої насолоди”.

Доставка їжі впливає на мозок: як зручність вчить лінитися

Статистика вражає: у 2024 році майже три з чотирьох ресторанних замовлень були з’їдені поза межами закладу. Кількість домогосподарств, що користуються доставкою, подвоїлася порівняно з допандемійним 2019 роком. Кожен третій дорослий американець замовляє готову їжу принаймні раз на тиждень, часто ігноруючи фінансову доцільність.

Показовою є історія 34-річної Кайлі Ріді із Сан-Дієго, яка при річній зарплаті у 50 000 доларів витрачає до 300 доларів на тиждень на доставку, навіть маючи продукти в холодильнику. Вона називає це “залежністю” та способом отримати швидке задоволення, попри почуття провини за марнотратство та сумніви щодо справедливої оплати праці кур’єрів.

Для багатьох працюючих батьків доставка стала інструментом боротьби з емоційним вигоранням. Кевін Колдвелл з Атланти витрачає близько 700 доларів на тиждень на замовлення їжі, пояснюючи це хронічною втомою:

Я краще кину кредитну картку в проблему і відкладу нещастя до моменту, коли прийде рахунок.

Його чотирирічний син ще не вміє читати, але вже самостійно збирає замовлення у мобільному додатку. Проте такий комфорт має зворотний бік: соціальне життя багатьох людей звужується до стін власної кухні, а формальні обідні столи припадають пилом.

З іншого боку, покоління Z, чиє дорослішання припало на пандемію, адаптувало доставку під свої соціальні потреби. Студенти замовляють їжу, щоб поїсти разом через FaceTime, перебуваючи на відстані, або купують страви на компанію в гуртожитку, вважаючи це дешевшим за похід у ресторан.

Водночас експерти з ринку праці та психологи висловлюють занепокоєння: надмірна доступність послуг “на вимогу” позбавляє молодь критичних навичок планування, вирішення проблем та прийняття складних рішень, стимулюючи імпульсивні витрати замість довгострокових інвестицій.

Криза цієї моделі стає очевидною, коли поглянути на неї очима кур’єрів та самих рестораторів. Водії часто відчувають себе “дегуманізованими”, отримуючи по 2–4 долари за доставку незалежно від відстані.

Багато хто з них, як-от Остін Лейн із Лос-Анджелеса, змушений працювати кур’єром лише для того, щоб виплатити борги, накопичені через власне надмірне захоплення доставкою їжі в минулому.

На тлі зростаючої вартості послуг та падіння якості їжі з’являється зворотний тренд — поступова відмова від додатків. Деякі користувачі, проаналізувавши свої річні витрати, називають фуд-доставку шахрайством і повертаються до самостійного приготування страв. Для них кухня знову стає місцем концентрації та досягнення результату, а процес приготування їжі дає відчуття контролю над власним життям і фінансами, яке неможливо отримати натисканням однієї кнопки.

Раніше ми писали, як вибрати справжні органічні продукти — читай в матеріалі, як не натрапити на підробку

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!