В какие дни нельзя печь паску: разбираем подробнее

5 мая украинцы будут праздновать — Воскресения Господа. Одним из символов Пасхи является паска — обрядовый пасхальный хлеб, который печет каждая хозяйка на праздничный стол. Паска — метафора артоса — хлеба, который благословил и разделил с учениками Христос.

Читай, какие дни считаются непригодными для пасхальной выпечки, а когда нельзя печь паски — в нашем материале.

В Украине всегда паски выпекали в основном из пшеничной муки. На них изображали птичек, кресты, цветки, шишки, листочки.

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Когда нельзя печь паски

Категорически нельзя печь паску в Страстную пятницу. Это день, когда был распят Иисус Христос. Христиане в Страстную пятницу соблюдают самый строгий пост и этот день считают траурным.

Лучшие дни для выпечки — среда, четверг и в субботу до обеда.

В 2024 году это 1, 2, 4 мая.

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Кому печь и как надо печь паски

Существуют определенные правила, которые следует соблюдать при выпекании посок. Это даже не правила, а приметы.

В основном паски пекла самая старшая хозяйка дома. На кухне не должен быть никто из посторонних. Выпекать следует в тишине и хорошем настроении. Пасхальное тесто требует внимательного и уважительного отношения к себе. Нельзя произносить плохие слова. Паски выпекают с искренней молитвой и чистыми помыслами.

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От того какая хорошая паска выйдет можно было предсказать будущее семьи, считают наши бабушки и прабабушки. Аккуратная, ровная, красивая паска символизирует счастье и благополучие, тогда как неровная, треснувшая — может предсказывать ссоры и разочарование.

Мука для пасхального хлеба должна быть теплой, поэтому ее заносят в дом вечером. Тогда тесто лучше поднимется.

Пеките паски, поддерживайте украинские традиции и встречайте праздник Воскресения Господа.

Мирного праздника!

Что еще приготовить на праздник — подскажет наш материал из меню на Пасху 2024 года.

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