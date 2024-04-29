Маца: рецепт приготовления пресного еврейского хлеба

Маца — это пресный хлеб, который готовится из воды и муки. Иудеи готовят мацу на праздник Песах и подают ко всем блюдам. Читай традиционный рецепт еврейской мацы и способы его приготовления в домашних условиях — в нашем материале.

На основе мацы можно делать всевозможные еврейские блюда. Подавать ее можно к овощам, мясу, супам, салатам.

Евреи традиционно готовят такой хлеб в память о долгих скитаниях своего народа, когда у них не было возможности испечь хлеб в путь. Тогда им пришлось спешно бежать. Выпечка состоит всего из двух ингредиентов: муки (пшеничной, ржаной, овсяной или любой другой) и воды.

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Рецепт мацы

Ингредиенты:

мука — 1 кг;

вода очищенная — 500 мл.

Приготовление:

Для приготовления изделия муку предварительно просеивают в миску, чтобы выпечка обогатилась кислородом и получилась легкой. В муку влить тонкой струйкой очищенную воду, постоянно помешивая рукой. Замесить тесто, чтобы не образовывалось комочков. Поверхность стола слегка присыпать мукой, выложить тесто и раскатать в тонкий пласт. Нарезать тесто произвольной формой и проколоть его вилкой по всей поверхности. Выложить мацу на противень и отправить в разогретую до 180 градусов духовку до появления румяной корочки.

Очень важно: с того момента, как вода смешалась с мукой и до окончательной готовности мацы, время не должно превысить восемнадцать минут. Если прошло больше времени, маца считается приготовленной не кошерным способом и ее нельзя есть.

Хотя маца является, прежде всего, хлебом с религиозным подтекстом, для обычных потребителей она считается здоровым продуктом и подходит для людей с заболеваниями желудка, кишечника, проблемами с кислотностью.

Мацебрай — рецепт с мацы

Поломать один корж мацы в емкость. Добавить немного молока, или воды, чтобы кусочки мацы набухли. Перемешать и оставить на 5 минут. В тарелке взбить два яйца и вылить в мацу. По желанию можно добавить жареные грибы, творог, укроп. Вылить в горячую сковороду с маслом. Накрыть крышкой и убавить огонь. Когда зарумянится одна сторона, перевернуть на другую, накрыть крышкой и пусть доходит. Можно есть с аджикой, стручковой фасолью, помидорами.

Приятного аппетита!

Надеемся, тебе было интересно узнать о блюде еврейской кухни. Осталось только его приготовить и попробовать.

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