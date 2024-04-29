Маца: рецепт приготовления пресного еврейского хлеба

Маца — это пресный хлеб, который готовится из воды и муки. Иудеи готовят мацу на праздник Песах и подают ко всем блюдам. Читай традиционный рецепт еврейской мацы и способы его приготовления в домашних условиях — в нашем материале.
На основе мацы можно делать всевозможные еврейские блюда. Подавать ее можно к овощам, мясу, супам, салатам.
Евреи традиционно готовят такой хлеб в память о долгих скитаниях своего народа, когда у них не было возможности испечь хлеб в путь. Тогда им пришлось спешно бежать. Выпечка состоит всего из двух ингредиентов: муки (пшеничной, ржаной, овсяной или любой другой) и воды.
Ингредиенты:
Приготовление:
Очень важно: с того момента, как вода смешалась с мукой и до окончательной готовности мацы, время не должно превысить восемнадцать минут. Если прошло больше времени, маца считается приготовленной не кошерным способом и ее нельзя есть.
Хотя маца является, прежде всего, хлебом с религиозным подтекстом, для обычных потребителей она считается здоровым продуктом и подходит для людей с заболеваниями желудка, кишечника, проблемами с кислотностью.
Приятного аппетита!
Скрин из youtube
Надеемся, тебе было интересно узнать о блюде еврейской кухни. Осталось только его приготовить и попробовать.
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