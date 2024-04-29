Маца: рецепт приготування прісного єврейського хліба

Маца — це прісний хліб, який готується з води й борошна. Юдеї готують мацу на свято Песах і подають до всіх страв. Читай традиційний рецепт єврейської маци та способи його приготування в домашніх умовах — у нашому матеріалі.
На основі маци можна робити всілякі єврейські страви. Подавати її можна до овочів, м’яса, супів, салатів.
Євреї традиційно готують такий хліб в пам’ять про довгі поневіряння свого народу, коли у них не було можливості спекти хліб у дорогу. Тоді їм довелося спішно бігти. Випічка складається всього з двох інгредієнтів: борошна (пшеничного, житнього, вівсяного або будь-якого іншого) і води.
Інгредієнти:
Приготування:
Дуже важливо: з того моменту, як вода змішалась з борошном і до остаточної готовності маци, час не повинен перевищити вісімнадцять хвилин. Якщо минуло більше часу, маца вважається приготовленою не кошерним способом і її не можна їсти.
Хоча маца є передусім хлібом з релігійним підтекстом, для звичайних споживачів вона вважається здоровим продуктом і підходить для людей із захворюваннями шлунка, кишківника, проблемами з кислотністю.
Смачного!
Скрін з youtube
Сподіваємося, тобі було цікаво дізнатися про страву єврейської кухні. Залишилося лише її приготувати та скуштувати.
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