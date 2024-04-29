Маца: рецепт приготування прісного єврейського хліба

Маца — це прісний хліб, який готується з води й борошна. Юдеї готують мацу на свято Песах і подають до всіх страв. Читай традиційний рецепт єврейської маци та способи його приготування в домашніх умовах — у нашому матеріалі.

На основі маци можна робити всілякі єврейські страви. Подавати її можна до овочів, м’яса, супів, салатів.

Євреї традиційно готують такий хліб в пам’ять про довгі поневіряння свого народу, коли у них не було можливості спекти хліб у дорогу. Тоді їм довелося спішно бігти. Випічка складається всього з двох інгредієнтів: борошна (пшеничного, житнього, вівсяного або будь-якого іншого) і води.

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Рецепт маци

Інгредієнти:

борошно — 1 кг;

вода очищена — 500 мл.

Приготування:

Для приготування виробу борошно попередньо просівають в миску, щоб випічка збагатилася киснем і вийшла легкою. До борошна влити тонкою цівкою очищену воду, постійно помішуючи рукою. Замісити тісто, щоб не утворювалося грудочок. Поверхня столу трохи присипати борошном, викласти тісто та розкачати в тонкий пласт. Нарізати тісто довільною формою та проколоти його виделкою по всій поверхні. Викласти мацу на деко і відправити в розігріту до 180 градусів духовку до появи рум’яної скоринки.

Дуже важливо: з того моменту, як вода змішалась з борошном і до остаточної готовності маци, час не повинен перевищити вісімнадцять хвилин. Якщо минуло більше часу, маца вважається приготовленою не кошерним способом і її не можна їсти.

Хоча маца є передусім хлібом з релігійним підтекстом, для звичайних споживачів вона вважається здоровим продуктом і підходить для людей із захворюваннями шлунка, кишківника, проблемами з кислотністю.

Мацебрай — рецепт з маци

Поламати один корж маци в посудину. Додати трішки молока, або води, щоб шматочки маци набухли. Перемішати та залишити на 5 хвилин. В тарілці збиваємо два яйця та виливаємо до маци. За бажанням можна додати смажені гриби, сир, кріп. Вилити на гарячу сковорідку з олією. Накриваємо кришкою, та зменшуємо вогонь. Коли зарум’яниться один бік, перевертаємо на інший, накриваємо кришкою і нехай доходить. Можна їсти з аджикою, стручковою фасолею, помідорами.

Смачного!

Сподіваємося, тобі було цікаво дізнатися про страву єврейської кухні. Залишилося лише її приготувати та скуштувати.

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