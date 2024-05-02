В які дні не можна пекти паску на Великдень: розбираємо детально

5 травня українці будуть святкувати Великдень. Одним із його символів, звичайно, є паска — обрядовий великодній хліб, який пече кожна господиня на святковий стіл. Паска — метафора артоса — хліба, який благословив та розділив з учнями Христос.

Читай, які дні вважаються непридатними для великодньої випічки, а коли не можна пекти паски — у нашому матеріалі.

В Україні завжди паски випікали здебільшого з пшеничного борошна. На них зображували пташок, хрести, квітки, шишки, листочки.

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Коли не можна пекти паски на Великдень

Категорично не можна пекти паску у Страсну п’ятницю. Це день, коли був розп’ятий Ісус Христос. Християни у Страсну п’ятницю дотримуються найсуворішого посту і цей день вважають траурним.

Найкращі дні для випічки — середа, четвер і в суботу до обіду.

У 2024 році це 1, 2, 4 травня.

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Кому пекти і як треба пекти паски

Існують певні правила яких слід дотримуватись при випіканні пасок. Це навіть не правила, а прикмети.

В основному паску пекла найстарша господиня дому.

На кухні не повинен бути ніхто зі сторонніх.

Випікати слід в тиші та в доброму настрої.

Пасхальне тісто потребує уважного і шанобливого ставлення до себе.

Не можна вимовляти поганих слів.

Паску випікають з щирою молитвою і чистими помислами.

Від того яка гарна паска вийде можна було передбачити майбутнє сім’ї, вважають наші бабусі та прабабусі. Акуратна, рівненька, красива паска символізує щастя та добробут, тоді як нерівна, тріснута — може передбачати сварки та розчарування.

Борошно для паски має бути теплим, тому його заносять в будинок ще ввечері. Тоді тісто краще підійметься.

Печіть паски, підтримуйте українські традиції, смакуйте та стрічайте свято Воскресіння Господа.

Мирного Великодня!

Що ще приготувати на свято — підкаже наш матеріал з меню на Великдень 2024.

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