В які дні не можна пекти паску на Великдень: розбираємо детально

5 травня українці будуть святкувати Великдень. Одним із його символів, звичайно, є паска — обрядовий великодній хліб, який пече кожна господиня на святковий стіл. Паска — метафора артоса — хліба, який благословив та розділив з учнями Христос.
Читай, які дні вважаються непридатними для великодньої випічки, а коли не можна пекти паски — у нашому матеріалі.
В Україні завжди паски випікали здебільшого з пшеничного борошна. На них зображували пташок, хрести, квітки, шишки, листочки.
Категорично не можна пекти паску у Страсну п’ятницю. Це день, коли був розп’ятий Ісус Христос. Християни у Страсну п’ятницю дотримуються найсуворішого посту і цей день вважають траурним.
Найкращі дні для випічки — середа, четвер і в суботу до обіду.
У 2024 році це 1, 2, 4 травня.
Існують певні правила яких слід дотримуватись при випіканні пасок. Це навіть не правила, а прикмети.
Pixabay
Від того яка гарна паска вийде можна було передбачити майбутнє сім’ї, вважають наші бабусі та прабабусі. Акуратна, рівненька, красива паска символізує щастя та добробут, тоді як нерівна, тріснута — може передбачати сварки та розчарування.
Борошно для паски має бути теплим, тому його заносять в будинок ще ввечері. Тоді тісто краще підійметься.
Печіть паски, підтримуйте українські традиції, смакуйте та стрічайте свято Воскресіння Господа.
Мирного Великодня!
Що ще приготувати на свято — підкаже наш матеріал з меню на Великдень 2024.
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