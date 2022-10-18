Последние теплые деньки, а потом…снег! На Украину надвигается холодный циклон

Последние дни были для украинцев, как возвращение бабьего лета. Но синоптики прогнозируют, что уже 19 октября в Украине стремительно похолодает и такая погода будет царить несколько дней.

Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин. Он также отмечает, что холодно на территории Украины будет с 19 октября до 24 или 25 октября.

Все потому, что в Украину двигается циклон, который принесет с собой дождь с мокрым снегом.

Прогноз погоды на ближайшее время

По мнению синоптиков, кроме снега циклон принесет сильные ветры, к тому же стоит ждать первых морозов. Температура ночью будет колебаться от -5 ºС до +4 ºС.

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В течение недели днем ​​температура воздуха будет держаться от 0 ºС до 6 ºС.

Такая погода будет во всех регионах страны, кроме юга. Там вместо мокрого снега стоит ожидать сильных дождей.

Еще в конце сентября в Карпатах уже взошла первая снежная лавина. Синоптики и власти предупреждают граждан о суровой зиме и морозах: как подготовить дом к зимним холодам, мы рассказывали тебе ранее.

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