Утеплить окна и балконы: КГГА призвала киевлян готовиться к зиме

Зима уже близко: КГГА призывает киевлян готовиться к отопительному сезону.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что гидравлические испытания на финальной стадии, ликвидировано более 2,1 тыс. повреждений, которые могли бы произойти зимой. Почти 26 километров сетей заменили перед холодами.

Также Пантелеев обратился к украинцам с просьбой самостоятельно подумать об отоплении этой зимой.

— К жителям тоже большая просьба — выполнить простые, но действенные меры на уровне своей квартиры: утеплить окна и балконы, заклеить щели и проверить счетчики, чтобы регулировать потребление.

Мы просим сообщать в Контактный центр 15-51, если заметили недоработку ЖЭКов или других служб. Будем реагировать.

Как утеплить балконы?

Самый простой и быстрый метод утепления балкона — установить утеплитель. Это может быть пенопласт или минеральная вата, или пенофол.

Кроме утеплителя тебе понадобится:

монтажная пена;

гидроизолирующие материалы;

клей;

деревянные каркасы;

дюбеля.

Сначала необходимо на клей посадить утеплитель. Закрепи его деревянным или металлическим каркасом. Выглядит просто и быстро, но тебе нужно будет плотно закрыть все дыры и щели в стенах.

Отопительный сезон 2023: как идет подготовка

Известно, что благодаря гуманитарной помощи и за счет уставных фондов уже закуплены генераторы. Отечественные предприятия теплоснабжения получили задачу накопить необходимые объемы резервного топлива, в частности, мазута. Также идет процесс приобретения мобильных передвижных котелень.

А Киевтеплоэнерго увеличило количество аварийных бригад в городе.

Власть готовится к зиме, но каждый должен позаботиться о собственном комфорте самостоятельно, чтобы обеспечить себе тепло на зиму. Читай в нашем материале, как утеплить квартиру.

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