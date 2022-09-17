Утеплити вікна та балкони: КМДА закликала киян готуватися до зими

Зима вже близько: КМДА закликає киян готуватися до опалювального сезону.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що гідравлічні випробування на фінальній стадії, ліквідовано понад 2,1 тисячі пошкоджень, які могли б статися взимку. Ще майже 26 кілометрів мереж замінили напередодні холодів.

Також Пантелеєв звернувся до громадян країни з проханням самостійно подумати про опалення на цю зиму.

— До мешканців теж велике прохання — виконати прості, але дієві заходи на рівні своєї квартири: утеплити вікна і балкони, заклеїти щілини та перевірити лічильники, щоб мати можливість регулювати споживання.

Ми просимо повідомляти до Контактного центру 15-51, якщо люди помітили недоопрацювання ЖЕКів або інших служб. Будемо реагувати.

Як утеплити балкони?

Найпростішим та найшвидшим методом утеплення балкону є встановлення утеплювального матеріалу. Це може бути пінопласт чи мінеральна вата, або пінофол.

Окрім утеплювача, тобі знадобиться:

монтажна піна;

гідроізолюючі матеріали;

клей;

дерев’яні каркаси;

дюбеля.

Спочатку необхідно на клей посадити утеплювач. Закріпити його дерев’яним чи металевим каркасом. Виглядає просто та швидко, але тобі необхідно буде щільно закрити всі діри та щілини у стінах.

Опалювальний сезон 2023: як триває підготовка

Відомо, що гуманітарною допомогою й коштом статутних фондів уже закуплені генератори. Вітчизняні підприємства теплопостачання отримали завдання накопичити необхідні обсяги резервного палива, зокрема мазуту. Також триває процес придбання мобільних пересувних котелень тощо.

Київтеплоенерго також збільшило кількість аварійних бригад у місті.

Влада готується до зими, але кожен повинен подбати про власний комфорт самотужки: аби забезпечити собі тепло на зиму. Читай у нашому матеріалі, як утеплити квартиру.

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