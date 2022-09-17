Економія

Утеплити вікна та балкони: КМДА закликала киян готуватися до зими

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Вересня 2022, 13:30
Опалювальний сезон 2023
Фото: Pexels

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