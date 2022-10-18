Останні теплі дні, а потім… сніг! На Україну суне холодний циклон

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Жовтня 2022, 19:00
Останні теплі дні, а потім… сніг! На Україну суне холодний циклон
Фото: Pexels

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