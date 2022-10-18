Останні теплі дні, а потім… сніг! На Україну суне холодний циклон

Останні дні були для українців, наче повернення бабиного літа. Але синоптики прогнозують, що вже 19 жовтня в Україні стрімко похолодає і така погода пануватиме кілька днів.

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін. Він також зазначає, що холодно на території України буде від 19 жовтня і до 24 або 25 жовтня.

Все тому, що до України суне циклон, який принесе з собою дощ із мокрим снігом.

Прогноз погоди на найближчий час

На думку синоптиків, окрім снігу, циклон принесе сильні вітри, до того ж уночі уже варто чекати на перші морози. Температура вночі коливатиметься від -5 ºС до + 4ºС.

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Протягом тижня вдень температура повітря триматиметься на рівні від 0 ºС до 6 ºС.

Така погода лютуватиме у всіх регіонах країни, окрім півдня. Там замість мокрого снігу варто чекати на сильні дощі.

Ще наприкінці вересня у Карпатах уже зійшла перша снігова лавина. Синоптики та влада попереджають громадян про сувору зиму та морози: як підготувати помешкання до зимових холодів, ми розповідали тобі раніше.

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