Воровали у защитников — СБУ разоблачила схему продажи гуманитарной помощи более чем на 12 млн грн

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 19 мая 2022, 14:30
СБУ викрила розкрадання та продаж гуманітарної допомоги

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