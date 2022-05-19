Воровали у защитников — СБУ разоблачила схему продажи гуманитарной помощи более чем на 12 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи, предназначенной для украинских защитников. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следователей, “бизнесмены” пытались незаконно продать более тысячи бронежилетов общей стоимостью более 12 млн грн.
Средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, а через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны.
Но вместо бесплатной передачи украинским военным причастные к схеме разворовывания чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.
В торговой сети была изъята часть продаваемой продукции. Она будет передана в Вооруженные силы Украины.
В настоящее время проводятся поиски остальных бронежилетов, а также устанавливаются обстоятельства и причастны к схеме личности.
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