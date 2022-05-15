Кулинарная книга украинской герильи — как в оккупированных городах и селах партизаны тихо борются с россиянами

Отравляют, истощают и отбирают технику. С началом полномасштабной войны России против Украины к борьбе с врагом присоединились не только военные и добровольцы.

Ежедневно из разных уголков оккупированных и уже освобожденных территорий поступает информация о диверсиях, совершаемых так называемыми партизанами. И еще рассказы об единичных случаях героического противостояния обычных жителей силам оккупанта.

Партизанская война по-украински

Почти с первого дня полномасштабного вторжения России Telegram-канал, в частности, и на эту теме ведет украинский блоггер из Запорожья Тарас Билка. Он говорит, что сознательные люди даже объединились и создали книгу о тактике украинской герильи — малой войны с оккупантом.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Семья Тараса Билки происходит из Запорожской области, часть которой сейчас находится под российской оккупацией. Он говорит, что с первых дней полномасштабной войны взял за правило документировать каждый день. Так у него начали появляться интересные факты народного противостояния, в частности от общения с военными.

По его словам, в современной партизанской войне есть люди, которые действуют вместе с военными, и отдельно. Люди на местах с первых дней вступили в сопротивление оккупантам.

Фермерский тротил для “выкорчевывания пней”

Тарас рассказывает только о тех событиях, которые произошли и не представляют угрозы их фигурантам. По его словам, в первые дни великой войны активность проявили фермеры.

У них начали появляться очень странные волонтерские нужды. Такие как 150 литров ацетона. Ну, я прекрасно понимаю, для чего это все. Там будут “маникюр хороший делать”.

Или там тротил для “выкорчевывания пней”. Или в больших объемах — тоннами буквально — вещество, которым травят вредителей на коре деревьев.

Я понимал, для чего это все делается. И так начиналась партизанщина. Она до сих пор продолжается, — делится Тарас.

У людей оказались прекрасные знания по химии. А у оккупантов очень приземлённые требования в питании. Они любили пить спиртное, курить сигареты и есть консервы. На том и “погорели”.

— Никак не могу запомнить вещество, которым травят сигареты для этих орков. Оно не убивает, к сожалению, но выводит из строя на двое суток человека с полным отравлением организма.

Сигареты “держат” так, что отравляется не только курящий, но и тот, кто вдыхает дым. Особенно это работало, когда было еще холодно, и орки не вылезали из своих БТРов. И это все в селах люди делали сами — в противогазах. Никаких химлабораторий, ничего, — продолжает блоггер.

Травить хлеб — это кощунство для украинских партизан!

Было, что и консервы “накачивали”, и они вызывали значительные расстройства здоровья у врагов. Думали так делать и с хлебом, но для нас, украинцев, замечает Тарас, это оказалось чересчур.

А вот правильная смесь водки и технического спирта от местной бабушки могла вызвать слепоту сразу у 20 человек. Есть, конечно, и много басен. В частности, о крысином яде и пирожках с ним.

Партизанили даже подростки

Тарас говорит, что ему известен откровенно киношный случай партизанской войны. В одном из них героями стали обычные подростки.

— Я понимаю, что нет ничего хорошего, когда дети воюют. Пацаны пришли, им там по 15 лет и говорят: “Мы местные, все знаем. Дайте гранатомет. Мы сейчас обойдем так, что никто нас не увидит, и вы бы там даже заминировать не смогли, потому что вы не знаете тех троп”.

Они в минус 20°C в кроссовках пришли к военным на блокпост. Их там научили за полдня, и к утру ребята обошли и жахнули по колонне оккупантов в голову и хвост, чтобы те не могли отойти.

А дальше дело было уже за военными. Почему эти ребята включились? Потому что они здешние и прекрасно знают местность. У них единственная потребность была — ноги сильно мерзли. Поэтому военные передали берцы. Реальный пример тоже! — объясняет Тарас.

Несокрушимость украинских партизан

Никто не хочет жить в оккупации, поэтому некоторые люди сознательно подвергают себя опасности. Так, известны случаи, когда за подпольную деятельность российские оккупанты мстили людям.

Только вот на днях появилась информация — в Запорожской области россияне убили ромов, которые больше месяца нападали на транспорт обеспечения оккупантов и уничтожали его. Еще раньше произошел трагический случай в Гуляйполе.

— Там очень сложно. У одного из фермеров расстреляли семью. Такое было, есть и будет. Здесь следует понимать, что это война, и каждый может погибнуть. И есть потери гражданского населения, есть потери военных.

Но ведь это не значит, что теперь нужно сдаваться? Никто не будет там сдаваться! — констатирует Тарас.

Кроме этого, уже не секрет случаи коварства отступающих россиян. На очищенных от врага территориях уже не удивительно находить заминированные детские игрушки и тела погибших.

— Я думаю, мы еще не знаем обо всех этих фактах. Мы еще ужаснемся, когда будут освобождены села в Запорожской области, потому что те же Пологи… Там, наверное, Буча еще та будет.

Мне говорили о случаях, когда минировали даже продукты. Я такое видел в Лисичанске, когда работал на разминировании — буханки с хлебом были заминированы, которые раздавали людям как гуманитарную помощь, — с грустью говорит блоггер.

Кулинарная книга украинской герильи

Когда Тарас начал вести ежедневный блог о войне, даже не надеялся, что это так отзовется. Из-за него объединились люди, которые разбираются в том, как действовать в партизанском сопротивлении.

Так родилась пока электронная Кулинарная книга украинской герильи — о тактике малой войны с оккупантом.

— Там много интересных рецептов. Как правильно что-нибудь заминировать, развести водку, как лучше заливать туда яд. И там очень классная подача. Там есть и “вечная классика”. Как, например, заминировать бутылку.

Или как из старой раскладушки сделает ружье. Это электронное издание. Но его наши друзья из Америки решили задизайнить нормально. Потому что для истории это должно остаться, — говорит Тарас.

По его словам, эту партизанскую книгу люди распространяют между собой самостоятельно. К ее написанию присоединились специалисты из Канады, США, Испании, Новой Зеландии, Ирландии. Наша диаспора.

Был один специалист-взрывотехник из Чехии. Еще из Англии и Португалии. Появились уже отдельные распечатки тамошних рецептов.

— Я знаю точно, что в селах ее распечатывали, потому что интернета не было. На своих принтерах, и делали маленький такой формат. Прямо как захалявные книжечки — без обложки.

Мне знакомые объяснили, для чего это. Например, бабушке проще и понятнее так пользоваться. Как самогон разводить техническим спиртом, например, так все поймет, — отмечает запорожец.

Партизанское движение в Херсоне и Мелитополе

Уже известно, что в оккупированных россиянами Херсоне и Мелитополе действует партизанское движение. По словам Тараса, в Мелитополе очень сложная ситуация. Потому что оккупанты построили там целые бетонные укрепления — заняли серьезную оборону.

Те, кто что-то знал о партизанах, сдавали людей. Поэтому патриотов там активно ищут и их жизнь в опасности.

А еще, по словам блоггера, партизанское движение сейчас о дисциплине. То есть, пока можно — надо действовать. А если нет — эвакуироваться.

Когда люди говорят: “У меня там коза, корова, как я это все оставлю?”, а тогда идут контрнаступательные действия, то присутствие гражданского населения очень мешает, потому что это живой щит для оккупанта.

А мы, украинцы, ценим жизнь друг друга. Поэтому каждый, как бы он ни хотел помочь, должен понимать, что его действия в одно время могут быть полезными, а в другое — могут мешать, — рассказывает Тарас.

На оккупированных территориях россияне убивают, насилуют и крадут людей. Читай, какая ситуация в Херсоне сегодня.