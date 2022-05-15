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Кулінарна книга української герильї — як в окупованих містах та селах партизани тихо борються з росіянами

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 15 Травня 2022, 17:00
Партизанська війна - що це і як ведеться

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