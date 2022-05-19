Крали у захисників — СБУ викрила схему продажу гуманітарної допомоги на понад 12 млн грн

Служба безпеки України викрила та ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася для українських захисників. Про це повідомила прес-служба СБУ.
За даними слідчих, “бізнесмени” намагалися незаконно продати понад тисячу бронежилетів загальною вартістю понад 12 млн грн.
Засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, а через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони.
Утім, замість безкоштовної передачі українським військовим причетні до схеми розкрадання чиновники намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів.
В торгівельній мережі було вилучено частину продаваної продукції. Вона буде передана до Збройних сил України.
Наразі проводяться пошуки решти бронежилетів, а також встановлюються обставини та причетні до схеми особи.
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