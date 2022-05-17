Все згоріло, тільки нікому не кажи! Перехоплені розмови окупантів від СБУ

Російські військові, мов чорта, бояться їхати в Україну. Ті, хто вже опинився на полі бою, мріють втекти назад. Зробити це непросто, адже українські військові знищили чимало техніки окупантів.

Росіяни зазнають критичних втрат

Окупант: — Приїду в Алейськ, я служити не буду, все! Буду звільнятись. Після того, що я побачив, психіці — все!

За словами цього окупанта, на луганському напрямку російські війська зазнали критичних втрат. Загинуло близько половини батальйону. В Алтайський край возитимуть багато “двохсотих”.

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Читати на тему Жертви пропаганди РФ готові вбивати навіть дітей! Перехоплені розмови окупантів Що розповідають співрозмовникам окупанти в перехоплених розмовах від СБУ.

Окупант: — У нас усе згоріло, всі машини. Тільки нікому нічого не кажи, будь ласка.

РФ почала відбирати у своїх солдатів зароблене. Це стало відомо з чергових перехоплених СБУ розмов російських військових. Причиною стали “недостатньо важкі” поранення.

Окупант: — 25 березня хлопця поранили в плече уламком. Його забрали в госпіталь. Через кілька днів виплатили три мільйони рублів. 29 квітня він повернувся до нас уже здоровий, а гроші в горе-вояки відібрали. Аргументуючи тим, що поранення легке.

Російські окупанти бояться витрачати зароблені в Україні криваві гроші, щоб потім не потрапити у боргову яму Кремля, а також мріють не повертатись у пекло, яке їм влаштовують ЗСУ.

Раніше ми розповідали, як визначити роботу ППО за звуком.