Україна

Все згоріло, тільки нікому не кажи! Перехоплені розмови окупантів від СБУ

Анастасія Грубрина, практикантка сайту Костянтин Мельников, Журналіст програми Факти ICTV 17 Травня 2022, 22:00

Більше відео
Олег Жданов
Їх там тисячі! Олег Жданов пояснив, чому не варто чекати, що в Росії закінчаться ракети
0:05:51
Павло Кухта
Воєнні рейки економіки — чому Україна так і не перелаштувала систему під вимоги війни
0:04:00
Українські музиканти назбирали гроші на антидронові рушниці
Залишитись непоміченим не вдасться! Українські музиканти назбирали гроші на антидронові рушниці
0:12:00
Михайло Подоляк про переговори з РФ
Процес перемовин між Україною та РФ призупинений — Подоляк повідомив подробиці
Дивитись більше

Останні відео
Олег Жданов

Їх там тисячі! Олег Жданов пояснив, чому не варто чекати, що в Росії закінчаться ракети
0:04:00
афтове ембарго проти Росії — як тиснуть на Угорщину
Угорщина ставить палки в колеса нафтовому ембарго — чи є шанс змінити позицію країни?
0:02:28
Перехоплені розмови російських військових з рідними від СБУ 17 травня
Все згоріло, тільки нікому не кажи! Перехоплені розмови окупантів від СБУ
0:05:51
Павло Кухта
Воєнні рейки економіки — чому Україна так і не перелаштувала систему під вимоги війни
0:02:37
McDonald's остаточно йде з Росії
Вороття немає: McDonald’s остаточно йде з Росії та продає свої ресторани
0:04:00
Українські музиканти назбирали гроші на антидронові рушниці
Залишитись непоміченим не вдасться! Українські музиканти назбирали гроші на антидронові рушниці
0:04:01
У Києві попрощались з Леонідом Кравчуком
Завжди обирав курс демократичного розвитку! У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком
0:12:00
Михайло Подоляк про переговори з РФ
Процес перемовин між Україною та РФ призупинений — Подоляк повідомив подробиці
0:03:11
Ракетний удар по Одещині
Навмисно цілять по курортах та мінують море: наслідки чергового ракетного удару по Одещині
Обстріл Чернігівської області
Чернігівщина у вогні! Є загиблі, багато поранених — що відомо про ворожий обстріл Десни
Більше відео
афтове ембарго проти Росії — як тиснуть на Угорщину
Читати далі
Угорщина ставить палки в колеса нафтовому ембарго — чи є шанс змінити позицію країни?
Павло Кухта
Читати далі
Воєнні рейки економіки — чому Україна так і не перелаштувала систему під вимоги війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь