Все сгорело, только никому не говори! Перехваченные разговоры оккупантов от СБУ

Российские военные, как черта, боятся ехать в Украину. Те, кто уже оказался на поле боя, мечтают убежать. Сделать это непросто, ведь украинские военные уничтожили немало техники оккупантов.
Оккупант: — Приеду в Алейск, я служить не буду, все! Буду увольняться. После того, что я увидел, психике — все!
По словам этого оккупанта, на луганском направлении российские войска понесли критические потери. Погибло около половины батальона. В Алтайский край будут возить много “двухсотых”.
Оккупант: — У нас все сгорело, все машины. Только никому ничего не говори, пожалуйста.
РФ начала отбирать у своих солдат заработанное. Это стало известно из очередных перехваченных СБУ разговоров российских военных. Причиной стали “недостаточно тяжелые” ранения.
Оккупант: — 25 марта парня ранили в плечо осколком. Его забрали в госпиталь. Через несколько дней выплатили три миллиона рублей. 29 апреля он вернулся к нам уже здоровый, а деньги у горе-воина отняли. Аргументируя тем, что ранение легкое.
Российские оккупанты боятся тратить заработанные в Украине кровавые деньги, чтобы потом не попасть в долговую яму Кремля, а также мечтают не возвращаться в ад, который им устраивают ВСУ.
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