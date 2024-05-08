И вознесся на небеса, и сидит справа от Отца — когда верующие празднуют Вознесение Господне 2024

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 08 мая 2024, 17:30
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