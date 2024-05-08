И вознесся на небеса, и сидит справа от Отца — когда верующие празднуют Вознесение Господне 2024

Вознесение Господне — великий христианский праздник, символизирующий вознесение Иисуса Христа на небо. Читай дальше, когда его отмечает православная церковь западного и восточного обряда, а также что нельзя делать в этот день.

Вознесение Господне 2024 — дата

Праздник Вознесения Господня ежегодно приходится на разные даты, ведь отмечается на 40-й день после Пасхи.

В 2024 году верующие будут праздновать эту дату 13 июня.

По данным Евангелия, после своего воскресения Иисус Христос больше месяца был вместе со своими учениками, готовил их к распространению христианской веры на земле.

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На 40-й день он собрал своих апостолов на горе Элеон, благословил их и вознесся на небо. Ангелы сообщили ученикам Иисуса, что через некоторое время он снова вернется на землю.

Что можно и запрещено делать в день Вознесения Господня

В этом году Вознесение Господне приходится на четверг, поэтому верующим можно работать и заниматься домашними делами. Впрочем, есть определенные ограничения.

В этот праздник запрещено:

проходить мимо нуждающихся и отказывать им в помощи;

злословить, иметь злые мысли и сплетничать;

поминать усопших и ездить на кладбища;

плевать на землю, ведь христиане верят, что в этот день Иисус спускается на землю;

молить о материальном обогащении;

выбрасывать мусор из дома.

Вскоре нас уже ждут Троица и день Святого Духа. Смотри календарь церковных праздников на 2024 год.

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