Поздравления с Вознесением Господним 2025: теплые стихи и проза

Фото Unsplash В день Вознесения Господня Християне вспоминают, как Иисус Христос вознесся на небо и закончил свой земной путь. В 2025 году православная церковь восточного обряда отмечает Вознесение Господне 29 мая, и это один из главных церковных праздников. Поздравления с Вознесением Господним 2025 — читай в материале. Поздравление на Вознесение Господне 2025 в прозе Желаю тебе, твоей семье и дому мира, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца близких людей. Пусть в небе тебе всегда светит звезда, которая показывает дорогу и направляет на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним! *** В этот день Господь вознесся на небеса и тем самым подарил нам надежду на светлое будущее. Пусть он бережет тебя и твоих родных сверху, пусть каждая молитва, сказанная тобой, будет услышана. С праздником! ***Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет всю твою семью от зла и ненастья и дарит тебе благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце всегда будет светло и спокойно, а каждый день приносит радость и позитив. *** С большим праздником! Пусть не только в этот день, но и всегда ты будешь наполненным, добродушным и добрым. Мира тебе, душевного спокойствия, сил и веры! *** Поздравляю со светлым днем Вознесения Господня! Пусть твой дом согреет солнцем, и лучи наполнят добром, радостью, счастьем и любовью! Желаю понимания, дружной семьи и крепкого здоровья! *** Желаю тебе веры, неугасимой надежды в лучшее и душевной чистоты. Пусть солнце освещает твой путь, делает его истинно праведным и награждает за это любовью. С праздником! *** С праздником! Будь счастлив(-а) в Вознесение Господне, пусть твои помыслы всегда будут чистыми, а душа — светлой. Молюсь о здоровье твоих близких и родных. Пусть все они будут в мире и спокойствии! Читать по теме И вознесся на небеса, и сидит одесную Отца — когда верующие празднуют Вознесение Господне 2025 Читай, когда православная церковь западного и восточного обряда отмечает Вознесение Господне. Вознесение: поздравления в стихах В Великий день Господня Вознесения Мы всей душою верим в чудеса, У Бога просим мы защиты и спасения И о прощении молим небеса. Желаю твоей душе чистоты, Желаю веру в сердце укрепить И с именем Господним на устах Желаю жизнь счастливую прожить. *** Молитвой этот день встречай ты, Стараясь дух свой укрепить. Люби, уверуй и прощай тех, Кто праведно старается жить. Пусть дышится легко, свободно, Пусть будет все тебе по плечу. Я с Вознесением Господним Поздравить и обнять хочу! *** Поздравляю с Господним Вознесением,С днем вечной жизни торжества!Желаю искренности и смирения,Святой молитвы волшебства. Пусть Ангел мир тебе подарит,В душе огонь добра горит.Желаю жить всегда на славу,И пусть Господь тебя хранит! *** От всего сердца поздравляю С Вознесением Господним И всегда тебе желаю Мира, радости, восторга! С Вознесением Господним поздравляю, Пусть душа твоя от счастья воспарит. Избавления тебе я пожелаю От болезней, горя и обид. Пусть с тобою чудо приключится, И здоровьем светятся глаза. Всё плохое напрочь испарится, И молитвам внемлют небеса. Вскоре нас уже ждут Троица, Петров пост и день Святого Духа. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: праздники, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter