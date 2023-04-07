Воздушная с виду и нежная на вкус: как приготовить белковую глазурь для паски — пошаговый рецепт

Ты можешь не знать всех традиций празднования Пасхи в детстве, но навсегда запомнишь ту невероятно вкусную белковую глазурь с верхушки кулича.

Однако, как приготовить белковую глазурь для паски сейчас, чтобы и себе угодить, а, возможно, еще и своим детям?

Делимся простым рецептом, благодаря которому украшение на куличе будет держаться долго, а его нежный вкус навсегда останется в памяти.

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Ингредиенты для белковой глазури на паску

вода — 65 миллилитров

сахар — 200 граммов

белки — 85 граммов (примерно из трех яиц)

Способ приготовления белковой глазури на паску

Прежде всего, нужно разогреть воду в сотейнике или кастрюле до 118 градусов. Затем добавить в воду сахар и проварить смесь около четырех минут. На третьей минуте подогрева сладкой смеси нужно начать взбивать белки до высоких пиков. На четвертой минуте следует начать вливать белки в сироп. Затем снять с огня. Смесь необходимо взбивать в течение трех минут миксером. Нанести готовую глазурь на чуть-чуть теплые паски. Украшение будет воздушным на вид и нежным на вкус, так что радоваться им можно будет на протяжении всего праздника.

Если у тебя нет времени, желания или навыков приготовления кулича по классическому рецепту в духовке, можешь попробовать приготовить паску в мультиварке. Читай рецепт по ссылке.

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