Воздушная с виду и нежная на вкус: как приготовить белковую глазурь для паски — пошаговый рецепт

Ты можешь не знать всех традиций празднования Пасхи в детстве, но навсегда запомнишь ту невероятно вкусную белковую глазурь с верхушки кулича.
Однако, как приготовить белковую глазурь для паски сейчас, чтобы и себе угодить, а, возможно, еще и своим детям?
Делимся простым рецептом, благодаря которому украшение на куличе будет держаться долго, а его нежный вкус навсегда останется в памяти.
Если у тебя нет времени, желания или навыков приготовления кулича по классическому рецепту в духовке, можешь попробовать приготовить паску в мультиварке. Читай рецепт по ссылке.
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