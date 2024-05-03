Шоколадная глазурь из какао: вкусное украшение твоих десертов

Шоколадная глазурь пользуется большой популярностью во время приготовления тортов, кексов, печенья и другой выпечки и десертов.

Рецепт приготовления шоколадной глазури из какао очень простой, но иногда через неправильные действия она может не получиться.

Мы расскажем, как быстро приготовить шоколадную глазурь из какао.

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Рецепт шоколадной глазури из какао

Ингредиенты для шоколадной глазури:

сахар — ½ стакана

какао — 3 ст. л.

молоко — 3 ст. л.

сливочное масло — 30 г

Приготовление шоколадной глазури из какао

Сначала надо выбрать емкость, в которой будешь готовить глазурь: меленькая кастрюля или сотейник.

Смешать в емкости сахар, какао и молоко и варить, пока не появятся первые пузырьки. Выключить плиту. Как только смесь немного остынет, нужно добавить сливочное масло. Чтобы глазурь получилась более нежной, можно взбить её миксером.

Шоколадную глазурь преимущественно делают из какао. Ранее мы рассказывали о полезных свойствах какао-бобов.

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