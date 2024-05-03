Шоколадна глазур із какао: смачна прикраса твоїх десертів

Шоколадна глазур користується великою популярністю під час приготування тортів, кексів, печива та іншої випічки та десертів.

Рецепт приготування шоколадної глазурі з какао дуже простий, але іноді через неправильні дії вона може не вдатися.

Ми розповімо, як швидко приготувати шоколадну глазур із какао.

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Рецепт шоколадної глазурі з какао

Інгредієнти для шоколадної глазурі:

цукор — ½ склянки

какао — 3 ст. л.

молоко — 3 ст. л.

вершкове масло — 30 г

Приготування шоколадної глазурі з какао

Спочатку треба вибрати місткість, у якій готуватимеш глазур: маленька каструля або сотейник.

Змішати в місткості цукор, какао та молоко і варити, поки не з’являться перші бульбашки. Вимкнути плиту. Щойно суміш трохи охолоне, потрібно додати вершкове масло. Щоб глазур вийшла ніжнішою, можна збити її міксером.

Шоколадну глазур переважно роблять з какао. Раніше ми розповідали про корисні властивості какао-бобів.

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