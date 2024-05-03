Шоколадна глазур із какао: смачна прикраса твоїх десертів

Шоколадна глазур користується великою популярністю під час приготування тортів, кексів, печива та іншої випічки та десертів.
Рецепт приготування шоколадної глазурі з какао дуже простий, але іноді через неправильні дії вона може не вдатися.
Ми розповімо, як швидко приготувати шоколадну глазур із какао.
Інгредієнти для шоколадної глазурі:
Спочатку треба вибрати місткість, у якій готуватимеш глазур: маленька каструля або сотейник.
Змішати в місткості цукор, какао та молоко і варити, поки не з’являться перші бульбашки. Вимкнути плиту. Щойно суміш трохи охолоне, потрібно додати вершкове масло. Щоб глазур вийшла ніжнішою, можна збити її міксером.
Шоколадну глазур переважно роблять з какао. Раніше ми розповідали про корисні властивості какао-бобів.
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