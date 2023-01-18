Борщ с грибными ушками, вареники и блины: блюда на Крещение Господне

19 января православные христиане восточного обряда отмечают Крещение Господне. Именно этим великим праздником завершаются новогодне-рождественские каникулы.

В этот день за большим столом принято собираться всей семьей и есть семь блюд: борщ, суп или галушки, рыба, капуста, горох, кутья и узвар. Их готовили в маленьких горшочках.

В течении всего дня люди держат строгий пост, ходят в церковь и освящают воду. Блюда на Крещение Господне найдешь в нашем материале.

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На Крещение Господне хозяйки ставят на стол только постные блюда.

Кроме кутьи и борща, это вареники, рыба, пироги, картофель и т.д.

Кроме того, православные едят голодную кутью (без масла).

Главные блюда на Крещение Господне

борщ с грибными ушками;

вареники;

блины;

рыба;

узвар.

Рецепт кутьи на Крещение Господне

Ингредиенты:

1 ст. пшеницы

2-3 ст. воды

щепотка соли

100–150 г мака

100 г изюма

100 г грецких орехов

2–3 ст. л. меда

Способ приготовления:

Хорошо промой пшеницу. Замочи крупу на несколько часов или на ночь. Затем свари пшеницу в кастрюле, добавив в воду щепотку соли. Залей мак кипятком и оставь на час. Изюм замочи на 30 минут. Когда мак набухнет, откинь его на сито. Затем перетри мак в блендере. В крупу добавь мак, орехи, изюм и мед. Перемешай и подавай на праздничный стол.

Борщ с грибными ушками

Ингредиенты:

3 л воды

белые сушеные грибы

2–3 свеклы

1 морковка

1 луковица

1 лавровый листок

1 ст. л. уксуса

соль по вкусу

Способ приготовления:

Белые сушеные грибы вари в воде. Свеклу вари отдельно. Когда сварится, натри ее на крупной терке. В юшку из грибов добавь целую луковицу, порезанную морковь, лавровый лист и соль. Когда все сварится, добавь в юшку потертую свеклу и 1 ст. л. уксуса. Кипяти пару минут и выключай.

Вареники с картошкой и грибами

Ингредиенты:

500 г картофеля

1 луковица

2 ст. л. растительного масла

по вкусу соль и перец

3 ст. муки

1 яйцо

1 ст. воды

Способ приготовления

Картофель очисть от кожуры, отвари в подсоленной воде и разомни. Лук и грибы нарежь, обжарь, смешай с картофелем, солью и перцем. Соль смешай с мукой, добавь яйцо, влей ледяную воду и замеси мягкое тесто. Дай тесту постоять 30-40 минут. Тонко раскатай на посыпанном мукой столе, вырежи кружочки. В заготовку нужно выложить начинку, сложить ее пополам и защипать края. Когда все вареники будут готовы, отвари их в кипящей воде в течение пяти минут после всплытия.

Блины: вкусный рецепт

Ингредиенты:

3 ст. молока

3 яйца

3-4 ст. л. сахара

30-50 г сливочного масла

2 ст. л. растительного масла

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

3 ст. муки

Способ приготовления:

Подогрей молоко, не доводя его до кипения. Взбей яйца, добавь сахар и тщательно разотри. Влей в смесь растительное масло и молоко, перемешай. Добавь соль и просей муку с содой или разрыхлителем. Взбей до однородной консистенции. Разогрей сковороду и смажь дно сливочным маслом. Вылей смесь и равномерно распредели по сковороде. Выпекай на среднем огне, поочередно переворачивая (до 1-2 минут).

Рыба на сковороде рецепт

Ингредиенты:

1 кг рыбы

7-10 ст. л. муки

по вкусу соль

1 луковица

растительно масло для жарки

Способ приготовления:

Почисть и помой рыбу. Порежь ее на порционные кусочки. Для придания рыбе приятного аромата и вкуса ее необходимо замариновать. Для этого нужно натереть луковицу на мелкой терке, добавить соль и подержать в этой смеси рыбу 1-2 часа. После этого рыбу обваляй в муке и жарь на раскаленной сковороде на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета.

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