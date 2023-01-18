Борщ с грибными ушками, вареники и блины: блюда на Крещение Господне

19 января православные христиане восточного обряда отмечают Крещение Господне. Именно этим великим праздником завершаются новогодне-рождественские каникулы.
В этот день за большим столом принято собираться всей семьей и есть семь блюд: борщ, суп или галушки, рыба, капуста, горох, кутья и узвар. Их готовили в маленьких горшочках.
В течении всего дня люди держат строгий пост, ходят в церковь и освящают воду. Блюда на Крещение Господне найдешь в нашем материале.
На Крещение Господне хозяйки ставят на стол только постные блюда.
Кроме кутьи и борща, это вареники, рыба, пироги, картофель и т.д.
Кроме кутьи и борща, это вареники, рыба, пироги, картофель и т.д.
Кроме того, православные едят голодную кутью (без масла).
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Способ приготовления
Фото — Unsplash
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