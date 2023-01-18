Їжа та рецепти

Борщ з грибними вушками, вареники та млинці: страви на Хрещення Господнє

Анна Голішевська, редакторка сайту 18 Січня 2023, 19:30
Хрещення
Фото: Unsplash

Більше новин
Ремонт
З чого розпочати ремонт у новобудові і на що потрібно звернути особливу увагу
Селище Ветеринарне: яка ситуація після деокупації
Он там, за лісом — росіяни! Як живуть люди в деокупованому селищі впритул до кордону з РФ
Бровари новини
“Я тепер дочку за непунктуальність сварити не буду”: історія тієї самої автівки, на яку впав гвинтокрил, з перших уст
Що робити, якщо акаунт Google зламали — інструкція
Здається, мій акаунт зламали: як відновити доступ і захистити обліковий запис у Google
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як приготувати пампушки: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка
Найкраще поєднання з гарячим борщем! Як приготувати пампушки з часником
Освячення води на Водохреще: правила й традиції
Брати з собою чи набирати у водоймі? Правила освячення води на Водохреще
Гороховий суп: як приготувати смачний суп з гороху
Смачніший, ніж у школі: як приготувати гороховий суп — простий рецепт
фіолетові груші
Магія для твого ранку! Як приготувати чарівливі фіолетові груші на сніданок

Відео
0:04:28
Селище Ветеринарне: яка ситуація після деокупації

Он там, за лісом — росіяни! Як живуть люди в деокупованому селищі впритул до кордону з РФ
0:07:23
Бахмут сьогодні: що відбувається в місті 18 січня
Рани не встигають загоюватись — як живе понівечений Бахмут сьогодні
0:01:49
Пілоти дронів ЗСУ показали зимову казку України
Зимова казка! Пілоти дронів ЗСУ поділились неймовірними кадрами природи з висоти пташиного польоту
0:04:50
С400
Через брак балістики? Що відомо про ракети С400 та коли росіяни почали ними бити
0:10:28
Економічний форум у Давосі 2023: що обговорюють на ньому
Інвестиції, відновлення та репарації для України: про що говорять на економічному форумі в Давосі 2023
0:08:03
Обстріл Дніпра 14 січня: рятувальна операція закінчилася
Як у кіно, мене підхопила вибухова хвиля. Вцілілі після трагедії у Дніпрі розповіли про пережите
Монастирський був на борту: хто загинув у Броварах через падіння вертольоту
Авіакатастрофа в Броварах: серед загиблих — керівництво МВС — деталі трагедії
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 18 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:44
Кока-Кола та Червоний Хрест
З надією полегшити ситуацію та наблизити перемогу: як міжнародні компанії підтримують українців
0:04:22
Наталія Гуменюк про ймовірність масованої ракетної атаки РФ
Залп до 44 ракет у Чорному морі. До чого готується РФ — звітує Гуменюк
Більше відео
Як приготувати пампушки: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка
Читати далі
Найкраще поєднання з гарячим борщем! Як приготувати пампушки з часником

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь