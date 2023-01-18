Борщ з грибними вушками, вареники та млинці: страви на Хрещення Господнє

19 січня православні християни східного обряду відзначають Хрещення Господнє. Саме цим великим святом завершуються новорічно-різдвяні канікули.
Цього дня за великим столом заведено збиратися всією родиною та готувати сім страв: борщ, суп чи галушки, рибу, капусту, горох, кутю та узвар. Їх готували у маленьких горщиках.
Протягом усього дня люди тримають суворий піст, ходять до церкви та освячують воду. Страви на Хрещення Господнє — знайдеш у нашому матеріалі.
На Водохреще господині ставлять на стіл лише пісні страви.
Крім куті та борщу, це вареники, риба, пироги, картопля тощо.
Крім куті та борщу, це вареники, риба, пироги, картопля тощо.
Крім цього, православні їдять голодну кутю (без олії).
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Спосіб приготування
Фото – Unsplash
Раніше ми розповідали, як приготувати торт Бите скло.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!