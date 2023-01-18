Борщ з грибними вушками, вареники та млинці: страви на Хрещення Господнє

19 січня православні християни східного обряду відзначають Хрещення Господнє. Саме цим великим святом завершуються новорічно-різдвяні канікули.

Цього дня за великим столом заведено збиратися всією родиною та готувати сім страв: борщ, суп чи галушки, рибу, капусту, горох, кутю та узвар. Їх готували у маленьких горщиках.

Протягом усього дня люди тримають суворий піст, ходять до церкви та освячують воду. Страви на Хрещення Господнє — знайдеш у нашому матеріалі.

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На Водохреще господині ставлять на стіл лише пісні страви.

Крім куті та борщу, це вареники, риба, пироги, картопля тощо.

Крім цього, православні їдять голодну кутю (без олії).

Головні страви на Хрещення Господнє

борщ із грибними вушками;

вареники;

млинці;

риба;

узвар.

Рецепт куті на Хрещення Господнє

Інгредієнти:

1 склянка пшениці

2–3 склянки води

дрібка солі

100–150 г маку

100 г родзинок

100 г волоських горіхів

2–3 ст. л. меду

Спосіб приготування:

Добре промий пшеницю. Замочи крупу на кілька годин або на ніч. Потім звари пшеницю в каструлі, додавши у воду дрібку солі. Залий мак окропом і залиш на годину. Родзинки замочи на 30 хвилин. Коли мак набухне, відкинь його на сито. Потім перетри мак у блендері. У крупу додай мак, горіхи, родзинки та мед. Перемішай і подавай на святковий стіл.

Борщ із грибними вушками

Інгредієнти:

3 л води

білі сушені гриби

2–3 буряки

1 морквина

1 цибулина

1 лавровий листок

1 склянка оцту

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Білі сушені гриби вари у воді. Буряк вари окремо. Коли звариться, натри його на великій тертці. У юшку з грибів додай цілу цибулину, порізану морквину, лавровий лист і сіль. Коли все звариться, додай у юшку потертий буряк і 1 ст. л. оцту. Кип’яти пару хвилин і вимикай.

Вареники з картоплею та грибами

Інгредієнти:

500 г картоплі

1 цибулина

2 ст. л. олії

за смаком сіль та перець

3 склянки борошна

1 яйце

1 склянка води

Спосіб приготування

Картоплю очисть від шкірки, відвари в підсоленій воді та розімни. Цибулю та гриби наріж, обсмаж, змішай з картоплею, сіллю та перцем. Сіль змішай з борошном, додай яйце, влий крижану воду та заміси м’яке тісто. Дай тісту постояти 30-40 хвилин. Тонко розкатай на посипаному борошном столі, виріж кружальцями. Поклади начинку, скласти заготовку навпіл і защипай краї. Коли всі вареники будуть готові, відвари їх у киплячій воді протягом п’яти хвилин після спливання.

Млинці: смачний рецепт

Інгредієнти:

3 склянки молока

3 яйця

3-4 ст. л. цукру

30-50 г масла

2 ст. л. рослинної олії

1 ч. л. розпушувача

дрібка солі

3 склянки борошна

Спосіб приготування:

Підігрій молоко, не доводячи його до кипіння. Збий яйця, додай цукор і ретельно розітри. Влий у суміш олію та молоко, перемішай. Додай сіль і просип борошно з содою або розпушувачем. Збий до однорідної консистенції. Розігрій сковорідку і змасти дно маслом. Вилий суміш і рівномірно розподіли по сковороді. Випікай на середньому вогні, по черзі перевертаючи (до 1-2 хвилин).

Риба на сковороді рецепт

Інгредієнти:

1 кг риби

7-10 ст. л. борошна

за смаком сіль

1 цибулина

олія для смаження

Спосіб приготування:

Почисть і помий рибу. Поріж її на порційні шматочки. Щоб надати рибі приємного аромату та смаку, її необхідно замаринувати. Для цього натри цибулину на дрібній тертці, додай сіль і потримай в цій суміші рибу 1-2 години. Після цього рибу обваляй у борошні і смаж на розпеченій сковороді на олії з обох боків до золотистого кольору.

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