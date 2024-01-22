Чем полезны мандарины — все преимущества и недостатки этого фрукта

Пожалуй, зима у большинства ассоциируется с ароматным запахом вкусных мандаринов. Ведь именно в этот сезон полки ломятся от цитрусовых. Но кроме непревзойденного вкуса, мандарины еще и очень полезны для нашего здоровья, если потреблять их в меру.

Подробнее о том, чем полезны мандарины для здоровья рассказали в издании WebMD.

Почему мандарины полезны для организма

Мандарины, подобно другим цитрусовым, являются отличным источником витамина С. А также они обеспечивают умеренное количество витамина А, покрывая около 14% дневной потребности на 100 граммов продукта.

Сейчас также смотрят

Существуют также исследования о положительном влиянии на здоровье мандариновой цедры, которая содержит антиоксидант тангеретин. Он обладает эффективными свойствами для снижения уровня холестерина в организме.

Чем полезны мандарины

Улучшение здоровья кожи

Наличие витамина С играет важную роль в производстве коллагена. В свою очередь коллаген играет важную роль в здоровье твоей кожи — поддерживает ее молодость, а также защищает ее от повреждений, вызванных солнечными лучами.

Защита здоровья глаз

Кроме предварительно перечисленных преимуществ витамина С в мандаринах, он способствует сохранению здоровья глаз, задерживая наступление катаракты и возрастной дегенерации желтого пятна.

Поддержка здоровья сердца

Регулярное потребление фруктов, в частности мандаринов, может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Такие результаты показало исследование, проводившееся в течение пяти лет с участием более чем полмиллиона взрослых людей.

Также, согласно его результатам ученые сделали вывод, что ежедневное употребление фруктов уменьшает риск смерти от инфаркта или инсульта на 33%.

Повышение пищевой ценности

Мандарины являются хорошим источником пищевых волокон, которые важны для тех, кто стремится похудеть, а также для общего пищеварения организма. Женщинам до 50 лет следует употреблять 25 граммов клетчатки в день, а мужчинам — примерно 38 граммов.

Также они содержат другие полезные элементы в незначительном количестве, в частности:

тиамин;

витамин B;

медь;

калий;

пантотеновую кислоту (витамин В5).

Вред мандаринов для организма

Здоровые взрослые люди обычно не сталкиваются с ограничениями, связанными с большим количеством потребляемых фруктов. Основная проблема мандарин, как и большинства фруктов — это высокое содержание в них натурального сахара.

Тем не менее, благодаря достаточному содержанию клетчатки в мандаринах, количество усвоенного сахара в организм уменьшается.

В общем, специалисты советуют включать в рацион пять порций фруктов ежедневно. И мандарины являются прекрасным выбором для достижения этой нормы. Один мандарин в среднем соответствует одной порции фруктов.

Ранее мы рассказывали рецепт мандаринового пирога от Эктора Хименеса-Браво.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.