Чим корисні мандарини — усі переваги та недоліки цього фрукту

Мабуть, зима у більшості асоціюється з ароматним запахом смачних мандаринів. Адже саме у цей сезон полиці ломляться від цитрусових. Але, окрім неперевершеного смаку, мандарини ще й дуже корисні для нашого здоров’я, якщо споживати їх у міру.

Детальніше про те, чим корисні мандарини для здоров’я, розповіли у виданні WebMD.

Чому мандарини корисні для організму

Мандарини, подібно до інших цитрусових, є відмінним джерелом вітаміну С. А також вони забезпечують помірну кількість вітаміну А, покриваючи близько 14% денної потреби на 100 грамів продукту.

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Існують також дослідження про позитивний вплив на здоров’я мандаринової цедри, яка містить антиоксидант тангеретин. Він має ефективні властивості для зниження рівня холестерину в організмі.

Чим корисні мандарини

Покращення здоров’я шкіри

Наявність вітаміну С відіграє важливу роль у виробництві колагену. Своєю чергою колаген відіграє важливу роль у здоров’ї твоєї шкіри — підтримує її молодість, а також захищає від пошкоджень, що спричинені сонячними променями.

Захист здоров’я очей

Окрім попередньо перелічених переваг вітаміну С у мандаринах, він сприяє збереженню здоров’я очей, затримуючи настання катаракти та віковій дегенерації жовтої плями.

Підтримка здоров’я серця

Регулярне споживання фруктів, зокрема мандаринів, може знижувати ризик серцево-судинних захворювань. Такі результати показало дослідження, що проводилося протягом п’яти років за участю більше ніж пів мільйона дорослих людей.

Також, відповідно до його результатів вчені зробили висновок, що щоденне вживання фруктів зменшує ризик смерті від інфаркту чи інсульту на 33%.

Підвищення харчової цінності

Мандарини є хорошим джерелом харчових волокон, які важливі для тих, хто прагне схуднути, а також для загального травлення організму. Жінкам до 50 років слід споживати 25 грамів клітковини на день, а чоловікам — приблизно 38 грамів.

Також вони містять інші корисні елементи у незначній кількості, зокрема:

тіамін;

вітамін B;

мідь;

калій;

пантотенову кислоту (вітамін В5).

Шкода мандаринів для організму

Здорові дорослі люди зазвичай не стикаються з обмеженнями, пов’язаними з великою кількістю споживаних фруктів. Основна проблема мандаринів, як і більшості фруктів — це високий вміст у них натурального цукру.

Однак, завдяки достатньому вмісту клітковини в мандаринах, кількість засвоєного цукру в організм зменшується.

Загалом, фахівці радять включати в раціон п’ять порцій фруктів щодня. І мандарини є чудовим вибором для досягнення цієї норми. Один мандарин в середньому відповідає одній порції фруктів.

Раніше ми розповідали рецепт мандаринового пирога від Ектора Хіменеса-Браво.

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