Блюда, которые запомнятся надолго: что приготовить на день рождения — идеи

У тебя скоро день рождения и придут гости, а еще ничего не готово? Если ты не знаешь, чем удивить родных и друзей, мы расскажем, что приготовить на день рождения — идеи вкусного застолья.

Что приготовить на день рождения: идеи вкусного застолья

Не всегда бюджет позволяет провести праздник в ресторане или где-нибудь еще. Если ты определился(-лась) с тем, что будешь готовить еду самостоятельно, держи идеи вкусных блюд.

Прежде всего, необходимо посчитать количество гостей, чтобы рассчитать, сколько нужно блюд и напитков. После этого можно приступать к приготовлению.

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Вкусное застолье должно состоять из:

Закуски. Салата. Основного блюда. Десерта.

Мы предлагаем тебе по рецепту на каждый пункт. По желанию количество видов блюд можно увеличить. Но если твоих гостей будет немного, по одному виду блюд вполне достаточно.

Закуски на застолье: идеи

Закуской на праздничное застолье могут быть: тарталетки с курицей и грибами или с красной рыбой и сыром. Также можно сделать закуски на шпажках — с сыром и оливками, виноградом.

Тарталетки и закуски на шпажках — самые быстрые и простые в приготовлении. Для тарталеток нужно смешать отварную курицу с поджаренным луком и грибами. Приправить любимым соусом и наполнить.

А для варианта с рыбой необходимо смазать тарталетки сливочным сыром и добавить нарезанную слабосоленую красную рыбу, а также огурец.

Салат на застолье — рецепт

Если ты хочешь удивить вкусовые рецепторы гостей, предлагаем приготовить салат с ростбифом и грушей. Такое сочетание получается сочным и необычным.

Понадобится

Листья салата (или готовый микс) — 300 г

Ростбиф (филе говядины) — 300 г

Помидоры черри — 100 г

Груша — 100 г

Приготовление

Для начала нужно приготовить ростбиф. Промой говяжье филе, смажь растительным маслом и натри солью, перцем и смесью любимых приправ. Оставь на 30 минут мариноваться. Обжарь мясо на максимальном огне до румяной корочки, а затем заверни в фольгу и запекай в духовке 45 минут при температуре 160 °С. Пока приготовь салат. Листья салата мелко порви или высыпь готовую смесь в миску. Нарежь помидоры черри. Грушу очисти от кожуры и посыпь сахаром, запекай 10 минут в микроволновке или 20 минут при температуре 180 °С, когда мясо запечется. Нарежь ростбиф и грушу тоненькими слайсами и выложи в тарелку с салатом.

Основное блюдо на день рождения — идеи

Если салат с мясом, то основное блюдо может быть рыбным. Как насчет запеченной рыбы? Например, это может быть карп, дорада или форель. Идеальным дополнением станет овощная подушка и лимон.

Понадобится

Рыба — 1 кг

Лимон — 1 шт.

Масло

Специи по вкусу

Приготовление

Хорошо промой и очисти рыбу от чешуи. Также, если она необработана, выпотроши и убери кости. Сделай надрезы на рыбе под углом 45°. Натри рыбу растительным маслом, специями и посыпь любимыми травами. В надрезы положи кусочки лимона. Разогрей духовку на 180 °С и выложи рыбу на пергамент. Запекай 20-60 минут в зависимости от вида рыбы.

Идеи десерта на день рождения

Изюминкой каждого праздника является десерт! Так думают не только дети. Поэтому в качестве десерта на праздник может быть торт или его более простая версия — трайфл. Это такой шоколадный бисквит с фруктами и ягодами.

Понадобится

Яйца — 2 шт.

Мука — 250 г

Сахар — 250 г

Сливки 33% — 400 мл

Молоко — 200 мл

Масло — 80 мл

Какао — 100 г

Разрыхлитель — 10 г

Фрукты или ягоды по вкусу — 200 г

Приготовление

Взбей сахар и яйца венчиком или миксером. Добавь растительное масло, молоко, хорошо перемешай. В смесь добавляй сухие ингредиенты — муку, какао и разрыхлитель. Перемешай. Вылей готовое тесто в форму и запекай 20 минут при температуре 180 °С. Испеченный бисквит необходимо разломить на маленькие кусочки. Для крема нужно взбить сливки миксером до густого состояния. Собирай десерт: в форму выложи кусочки бисквита, затем слой фруктов и слой крема, повтори несколько раз. Верхушку можно посыпать какао или украсить фруктами.

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