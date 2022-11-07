Блюда, которые запомнятся надолго: что приготовить на день рождения — идеи

У тебя скоро день рождения и придут гости, а еще ничего не готово? Если ты не знаешь, чем удивить родных и друзей, мы расскажем, что приготовить на день рождения — идеи вкусного застолья.
Не всегда бюджет позволяет провести праздник в ресторане или где-нибудь еще. Если ты определился(-лась) с тем, что будешь готовить еду самостоятельно, держи идеи вкусных блюд.
Прежде всего, необходимо посчитать количество гостей, чтобы рассчитать, сколько нужно блюд и напитков. После этого можно приступать к приготовлению.
Вкусное застолье должно состоять из:
Мы предлагаем тебе по рецепту на каждый пункт. По желанию количество видов блюд можно увеличить. Но если твоих гостей будет немного, по одному виду блюд вполне достаточно.
Закуской на праздничное застолье могут быть: тарталетки с курицей и грибами или с красной рыбой и сыром. Также можно сделать закуски на шпажках — с сыром и оливками, виноградом.
Тарталетки и закуски на шпажках — самые быстрые и простые в приготовлении. Для тарталеток нужно смешать отварную курицу с поджаренным луком и грибами. Приправить любимым соусом и наполнить.
А для варианта с рыбой необходимо смазать тарталетки сливочным сыром и добавить нарезанную слабосоленую красную рыбу, а также огурец.
Если ты хочешь удивить вкусовые рецепторы гостей, предлагаем приготовить салат с ростбифом и грушей. Такое сочетание получается сочным и необычным.
Понадобится
Приготовление
Если салат с мясом, то основное блюдо может быть рыбным. Как насчет запеченной рыбы? Например, это может быть карп, дорада или форель. Идеальным дополнением станет овощная подушка и лимон.
Изюминкой каждого праздника является десерт! Так думают не только дети. Поэтому в качестве десерта на праздник может быть торт или его более простая версия — трайфл. Это такой шоколадный бисквит с фруктами и ягодами.
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