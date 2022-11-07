Страви, які запам’ятаються надовго: що приготувати на день народження — ідеї

У тебе незабаром день народження і ти чекаєш гостей, а ще нічого не готово? Якщо ти гадки не маєш, чим здивувати рідних та друзів, ми розповідаємо, що приготувати на день народження — ідеї смачного застілля.

Що приготувати на день народження: ідеї смачного застілля

Не завжди бюджет дозволяє провести свято в ресторані чи деінде. Якщо ти визначився(-лась) із тим, що готуватимеш їжу самостійно, тримай ідеї смачних страв.

Найперше необхідно визначитися з кількістю гостей, щоб розрахувати, скільки потрібно страв та напоїв. Після цього можна починати приготування.

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Смачне застілля має складатися із:

Закуски. Салату. Основної страви. Десерту.

Ми пропонуємо тобі по рецепту для кожного пункту. За бажанням кількість страв можна збільшувати. Але якщо твоїх гостей буде небагато, по одному виду страв цілком достатньо.

Закуски на застілля: ідеї

Закускою на святкове застілля можуть бути: тарталетки з куркою та грибами або з червоною рибою та вершковим сиром. Також можна зробити закуски на шпажках — з сиром і оливками, виноградом.

Тарталетки і закуски на шпажках — найшвидші та найпростіші у приготуванні. Для тарталеток потрібно змішати відварену курку з підсмаженою цибулею та грибами. Приправити улюбленим соусом і наповнити.

А для варіанту з рибою необхідно змастити тарталетки вершковим сиром та додати нарізану слабосолену червону рибу, а ще огірок.

Салат на застілля — рецепт

Якщо хочеш здивувати смакові рецептори гостей, пропонуємо приготувати салат із ростбіфом та грушею. Таке поєднання виходить соковитим і незвичайним.

Знадобиться

Листя салату (або готовий мікс) — 300 г

Ростбіф (філе яловичини) — 300 г

Помідори чері — 100 г

Груша — 100 г

Приготування

Для початку потрібно приготувати ростбіф. Промий яловиче філе, змасти олією та натри сіллю, перцем і сумішшю улюблених приправ. Залиш на 30 хвилин маринуватися. Обсмаж м’ясо на максимальному вогні до рум’яної скоринки, а потім загорни у фольгу і запікай у духовці 45 хвилин за температури 160 °С. Поки підготуй салат. Листя салату дрібно порви або висип готову суміш у миску. Наріж помідори чері. Грушу почисть від шкірки й посип цукром, запікай 10 хвилин у мікрохвильовці або 20 хвилин за температури 180 °С, коли м’ясо запечеться. Наріж ростбіф і грушу тоненькими слайсами та виклади у тарілку з салатом.

Основна страва на день народження — ідеї

Якщо салат із м’ясом, то основна страва може бути рибною. Як щодо запеченої риби? Наприклад, це може бути короп, дорадо чи форель. Ідеальним доповненням буде овочева подушка та лимон.

Знадобиться

Риба — 1 кг

Лимон — 1 шт.

Олія

Спеції за смаком

Приготування

Добре обмий і почисть рибу від луски. Також, якщо вона необроблена, випатрай і вийми кістки. Зроби надрізи на рибі під кутом 45°. Натри рибину олією, спеціями та посип улюбленими травами. В надрізи поклади шматочки лимона. Розігрій духовку на 180 °С і виклади рибину на пергамент. Запікай 20-60 хвилин залежно від виду риби.

Ідеї десерту на день народження

Родзинкою кожного свята є десерт! Так думає не лише малеча. Тому в якості десерту на свято може бути торт або його простіша версія — трайфл. Це такий шоколадний бісквіт з фруктами та ягодами.

Знадобиться

Яйця — 2 шт.

Борошно — 250 г

Цукор — 250 г

Вершки 33% — 400 мл

Молоко — 200 мл

Олія — 80 мл

Какао — 100 г

Розпушувач — 10 г

Фрукти чи ягоди за смаком — 200 г

Приготування

Збий цукор і яйця вінчиком або міксером. Додай олію, молоко, добре перемішай. У суміш додай сухі інгредієнти — борошно, какао та розпушувач. Перемішай. Вилий готове тісто у форму та запікай 20 хвилин за температури 180 °С. Спечений бісквіт необхідно розламати на маленькі шматочки. Для крему потрібно збити вершки міксером до густого стану. Збирай десерт: у форму виклади шматочки бісквіта, потім шар фруктів і шар крему, повтори кілька разів. Верхівку можна посипати какао або прикрасити фруктами.

Раніше ми розповідали, як приготувати торт Снікерс.

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