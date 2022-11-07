Їжа та рецепти

Страви, які запам’ятаються надовго: що приготувати на день народження — ідеї

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 07 Листопада 2022, 20:30
Що приготувати на день народження: ідеї смачного застілля
Фото: Pexels

Більше новин
Катя Осадча розповіла, чому стала менш активної в соцмережах
Ми перші, хто переживає жах війни у прямому ефірі — Катя Осадча пояснила, чому стала менш активною в мережі
Як не потрапити в армію РФ
Як не потрапити до лав ворога — рекомендації жителям окупованих росіянами міст та сіл
Як зробити шпаківню для птахів своїми руками — покроково
Потурбуйся про маленьких і беззахисних: як зробити годівничку для птахів
Бахмут
Це фабрика смерті для окупантів: яка ситуація на Бахмутському напрямку та втрати російських загарбників
Дивитись більше

Матеріали по темі

Атмосферні заклади Києва
Тут не лише перепічка! Які атмосферні заклади Києва радять відвідати Кацурін та Птушкін
Розсольник: рецепт класичний від Євгена Клопотенка
Ідеальне рішення для поживного обіду: класичний рецепт розсольника від Євгена Клопотенка
сирники з яблуками
Ніжна насолода для прохолодного ранку: як приготувати сирники з яблуками від Володимира Ярославського
Як правильно зробити харчові запаси та скласти корисний раціон
Як харчуватися, якщо не можеш вийти з дому? Приклад правильного раціону від лікарки

Відео
0:12:11
Бахмут

Це фабрика смерті для окупантів: яка ситуація на Бахмутському напрямку та втрати російських загарбників
Коли перестануть вимикати світло: виконавчий директор ДПЕК
Набридло сидіти без електрики? У ДТЕК розповіли, коли перестануть відключати світло
Проміжні вибори в США: коли відбудуться і чому вони важливі для України
Від них залежатиме доля України? Коли пройдуть проміжні вибори в США та які шанси в кандидатів
0:07:38
Чому світло вимикають не у всіх будинках — пояснення ДТЕК
Заздриш сусіду, в якого є світло? Директор ДТЕК пояснив, чому електрику вимикають не всюди
0:02:45
Військовий на псевдо Гривня розповів про контрнаступ
Вона не така велика, як довга — військовий на псевдо Гривня про армію РФ та наш контрнаступ
Повний блекаут у Києві: чи можливий він та як боротимуться
Всі розмови про евакуацію з Києва, а що ж насправді? Чи можливий тотальний блекаут та чого чекати киянам
0:04:23
Росіяни знищили одну з найбільших ферм в Україні - наслідки окупації
Райський корівник перетворили на пекло: харківські фермери показали наслідки російської окупації
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 7 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:05:11
Українці масово скуповують павербанки та генератори
Від свічок до сонячних панелей — що українці масово скуповують на ринку для виживання без світла
0:05:41
ДБР оголосило у розшук росіян, які обстрілювали пологовий у Тростянці
Впритул розстріляли лікарню з місцевими — ДБР оголосило у розшук двох російських військових
Більше відео
Катя Осадча розповіла, чому стала менш активної в соцмережах
Читати далі
Ми перші, хто переживає жах війни у прямому ефірі — Катя Осадча пояснила, чому стала менш активною в мережі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь