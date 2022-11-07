Страви, які запам’ятаються надовго: що приготувати на день народження — ідеї

У тебе незабаром день народження і ти чекаєш гостей, а ще нічого не готово? Якщо ти гадки не маєш, чим здивувати рідних та друзів, ми розповідаємо, що приготувати на день народження — ідеї смачного застілля.
Не завжди бюджет дозволяє провести свято в ресторані чи деінде. Якщо ти визначився(-лась) із тим, що готуватимеш їжу самостійно, тримай ідеї смачних страв.
Найперше необхідно визначитися з кількістю гостей, щоб розрахувати, скільки потрібно страв та напоїв. Після цього можна починати приготування.
Смачне застілля має складатися із:
Ми пропонуємо тобі по рецепту для кожного пункту. За бажанням кількість страв можна збільшувати. Але якщо твоїх гостей буде небагато, по одному виду страв цілком достатньо.
Закускою на святкове застілля можуть бути: тарталетки з куркою та грибами або з червоною рибою та вершковим сиром. Також можна зробити закуски на шпажках — з сиром і оливками, виноградом.
Тарталетки і закуски на шпажках — найшвидші та найпростіші у приготуванні. Для тарталеток потрібно змішати відварену курку з підсмаженою цибулею та грибами. Приправити улюбленим соусом і наповнити.
А для варіанту з рибою необхідно змастити тарталетки вершковим сиром та додати нарізану слабосолену червону рибу, а ще огірок.
Якщо хочеш здивувати смакові рецептори гостей, пропонуємо приготувати салат із ростбіфом та грушею. Таке поєднання виходить соковитим і незвичайним.
Знадобиться
Приготування
Якщо салат із м’ясом, то основна страва може бути рибною. Як щодо запеченої риби? Наприклад, це може бути короп, дорадо чи форель. Ідеальним доповненням буде овочева подушка та лимон.
Родзинкою кожного свята є десерт! Так думає не лише малеча. Тому в якості десерту на свято може бути торт або його простіша версія — трайфл. Це такий шоколадний бісквіт з фруктами та ягодами.
Раніше ми розповідали, як приготувати торт Снікерс.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!