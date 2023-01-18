Вкуснее, чем в школе: как приготовить гороховый суп — простой рецепт

Давно не ел(-а) гороховый суп? Пора это исправить! Ведь он такой полезный, а еще очень вкусный. Если ты помнишь его как сомнительное блюдо из детства, попробуй сварить суп по нашему рецепту. В материале ты узнаешь, как приготовить гороховый суп и в чем его польза.
Польза горохового супа для организма очень велика. Он уменьшает ломкость и выпадение волос, обеспечивает подвижность мышц, улучшает сон и укрепляет нервную систему.
Готовить гороховый суп можно из консервированного, свежего и сушеного гороха. Но из-за этого меняется цвет и консистенция супа. Свежий лучше всего подходит для супа-пюре, а сушеный — для классического.
Учитывай, что перед приготовлением сушеный горох нужно замочить в воде на 4-5 часов, а еще лучше — на ночь.
Понадобится
Готовить гороховый суп можно с любым мясом или вообще без него. Ориентируйся на свой вкус.
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