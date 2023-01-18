Вкуснее, чем в школе: как приготовить гороховый суп — простой рецепт

Давно не ел(-а) гороховый суп? Пора это исправить! Ведь он такой полезный, а еще очень вкусный. Если ты помнишь его как сомнительное блюдо из детства, попробуй сварить суп по нашему рецепту. В материале ты узнаешь, как приготовить гороховый суп и в чем его польза.

Гороховый суп: как приготовить вкусный суп из гороха

Польза горохового супа для организма очень велика. Он уменьшает ломкость и выпадение волос, обеспечивает подвижность мышц, улучшает сон и укрепляет нервную систему.

Готовить гороховый суп можно из консервированного, свежего и сушеного гороха. Но из-за этого меняется цвет и консистенция супа. Свежий лучше всего подходит для супа-пюре, а сушеный — для классического.

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Учитывай, что перед приготовлением сушеный горох нужно замочить в воде на 4-5 часов, а еще лучше — на ночь.

Понадобится

Сушеный горох — 1 стакан.

1 стакан. Копченая колбаса (или мясо) — 150 г.

150 г. Картофель — 3 шт.

3 шт. Морковь — 1 шт.

1 шт. Лук — 1 шт.

1 шт. Специи и зелень — по вкусу.

Как приготовить гороховый суп — пошаговый рецепт

Хорошо промой и замочи сушеный горох на ночь. Утром слей воду и налей два литра чистой холодной воды. Доведи горох до кипения. Вари час, пока горох не разварится. Картофель, лук и морковь почисти и порежь на кусочки. Картофель добавь к гороху. А лук и морковь сначала обжарь на сковороде, а затем тоже добавь в кастрюлю. Вари еще 10 минут. Нарежь копченую колбасу и положи в суп. Пора добавлять любимые специи. Это могут быть соль, перец, лавровый лист, смесь для супа, сушеный чеснок или другие. В конце добавь зелень.

Готовить гороховый суп можно с любым мясом или вообще без него. Ориентируйся на свой вкус.

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