Смачніший, ніж у школі: як приготувати гороховий суп — простий рецепт

Давно не їв(-ла) гороховий суп? Час це виправити! Адже він такий корисний, а ще дуже смачний. Якщо ти пам’ятаєш його як сумнівну страву з дитинства, спробуй зварити суп за нашим рецептом. У матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати гороховий суп і в чому його користь.

Гороховий суп: як приготувати смачний суп з гороху

Користь горохового супу для організму дуже велика. Він зменшує ламкість і випадіння волосся, забезпечує рухливість м’язів, покращує сон і зміцнює нервову систему.

Готувати гороховий суп можна з консервованого, свіжого та сушеного гороху. Але від цього змінюється колір і консистенція супу. Свіжий найкраще підходить для супу-пюре, а сушений — для класичного.

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Зважай на те, що перед приготуванням сушений горох потрібно замочити у воді на 4-5 годин, а ще краще — на ніч.

Знадобиться

Сушений горох — 1 склянка.

Копчена ковбаса (або м’ясо) — 150 г.

Картопля — 3 шт.

Морква — 1 шт.

Цибуля — 1 шт.

Спеції та зелень — за смаком.

Як приготувати гороховий суп — покроковий рецепт

Добре промий та замочи сушений горох на ніч. Зранку злий воду і налий два літри чистої холодної води. Доведи горох до кипіння. Вари годину, доки горох не розвариться. Картоплю, цибулю і моркву почисть та поріж на шматочки. Картоплю додай до гороху. А цибулю і моркву спершу обсмаж на пательні, а потім теж додай до каструлі. Вари ще 10 хвилин. Наріж копчену ковбасу і поклади в суп. Час додавати улюблені спеції. Це можуть бути сіль, перець,лавровий лист, суміш для супу, сушений часник або інші. Наприкінці додай зелень.

Готувати гороховий суп можна з будь-яким м’ясом або ж узагалі без нього. Орієнтуйся на власний смак.

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