Смачніший, ніж у школі: як приготувати гороховий суп — простий рецепт

Давно не їв(-ла) гороховий суп? Час це виправити! Адже він такий корисний, а ще дуже смачний. Якщо ти пам’ятаєш його як сумнівну страву з дитинства, спробуй зварити суп за нашим рецептом. У матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати гороховий суп і в чому його користь.
Користь горохового супу для організму дуже велика. Він зменшує ламкість і випадіння волосся, забезпечує рухливість м’язів, покращує сон і зміцнює нервову систему.
Готувати гороховий суп можна з консервованого, свіжого та сушеного гороху. Але від цього змінюється колір і консистенція супу. Свіжий найкраще підходить для супу-пюре, а сушений — для класичного.
Зважай на те, що перед приготуванням сушений горох потрібно замочити у воді на 4-5 годин, а ще краще — на ніч.
Знадобиться
Готувати гороховий суп можна з будь-яким м’ясом або ж узагалі без нього. Орієнтуйся на власний смак.
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