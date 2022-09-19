Чим більше м’яса, тим краще! Рецепт ідеальної солянки

Солянка — одна з м’ясних і ситих страв. Кожна господиня має свій рецепт солянки, адже все залежить від інгредієнтів. Але що більше різновидів м’яса, то краще!

Учасниця проекту МастерШеф та кулінарна експертка Алла Ковальчук поділилася своїм рецептом солянки.

Інгредієнти для солянки

яловича груднина — 700 г

цибулина — 1 шт. (для бульйону)

лавровий лист — 2 шт.

чорний перець горошком

копчені свинячі ребра — 300 г

кістка яловича цукрова — 300-400 г

шинка — 200 г

ковбаса копчена — 200 г

цибуля ріпчаста — 4 шт.

солоні огірки — 3-4 шт.

томатний соус — 150 г

олія — ​​2 ст. л.

масло — 50 г

оливки чорні — 100 г

петрушка — на смак

лимон — 1 шт.

сметана — 200 г (для подачі)

сіль на смак

огірковий розсіл — 1 скл

червоний гострий перець — 1 шт.

Як приготувати солянку

Спочатку треба приготувати бульйон для солянки. Яловичу груднину потрібно тричі залити окропом на п’ять секунд. Це допоможе легко зняти плівку з м’яса.

У каструлю налити 3 л води та довести до кипіння. Потім покласти яловичу груднину, яловичу цукрову кістку та копчені ребра. Не забувай збирати піну.

Далі на сковороді потрібно обвуглити половину цибулини та додати до бульйону. А також кинути лавровий лист та перець горошком. Варити бульйон треба на повільному вогні.

У той час, коли вариться бульйон, треба приготувати брез — засмажку для солянки. Цибулю треба нарізати півкільцями й обсмажити на суміші олії та вершкового масла. Потім додати томатний соус. Далі цибулю викласти на лист і випікати в духовці 1,5 години при 100 °C.

У цей час варто підготувати огірки та розсіл. Огірки треба очистити від шкірки та нарізати кубиками 1х1 см. Далі їх треба згасити на сковорідці разом із бульйоном.

Готуємо копченості. Ковбасу і шинку нарізати товщиною 5 мм, соломкою 3 см. Обсмажити їх треба на сухій сковороді 2–3 хв до витоплювання першого жиру.

Збираємо солянку. Готове м’ясо вийняти з бульйону, розділити на шматки по 3 см. Бульйон треба процідити, якщо він не прозорий. Зробити це можна через сито та марлю.

У готовий бульйон додати м’ясо, смажені копченості, тушковані огірки. Щойно бульйон закипить, додати брез, проварений огірковий розсіл та гострий перець. Варити 15 хв на повільному вогні. Готова страва має настоятися ще 15 хв. Подавати з лимоном, оливками, сметаною та зеленню петрушки.

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