Чем больше мяса, тем лучше! Рецепт идеальной солянки

Солянка — одно из мясных и сытных блюд. У каждой хозяйка есть свой рецепт солянки, ведь все зависит от ингредиентов. Но чем больше разновидностей мяса, тем лучше!

Участница проекта МастерШеф и кулинарный эксперт Алла Ковальчук поделилась своим рецептом солянки.

Ингредиенты для солянки

говяжья грудинка — 700 г

луковица — 1 шт. (для бульона)

лавровый лист — 2 шт.

черный перец горошком

копченые свиные ребра — 300 г

кость говяжья сахарная — 300-400 г

ветчина — 200 г

колбаса копченая — 200 г

лук репчатый — 4 шт.

соленые огурцы — 3-4 шт.

томатный соус — 150 г

растительное масло — 2 ст. л.

сливочное масло — 50 г

оливки черные — 100 г

петрушка — по вкусу

лимон — 1 шт

сметана — 200 г (для подачи)

соль — по вкусу

огуречный рассол — 1 стакан

красный острый перец — 1 шт.

Как приготовить солянку

Сначала надо приготовить бульон для солянки. Говяжью грудинку нужно три раза залить кипятком на пять секунд. Это поможет легко снять пленку с мяса.

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В кастрюлю надо налить 3 л воды и довести до кипения. Потом положить говяжью грудинку, говяжью сахарную кость и копченые ребра. Не забывай собирать пену.

Далее на сковороде нужно обуглить половину луковицы и добавить в бульон. А также кинуть лавровый лист и перец горошком. Варить бульон надо на медленном огне.

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В то время, когда вариться бульон, надо приготовить брез — зажарку для солянки. Лук надо нарезать полукольцами и обжарить на смеси растительного и сливочного масла. Потом добавить томатный соус. Далее лук выложить на противень и выпекать в духовке 1,5 часа при 100 °С.

В это время стоит подготовить огурцы и рассол. Огурцы надо очистить от кожуры и нарезать кубиками 1х1 см. Далее их надо потушить на сковородке вместе с бульоном.

Готовим копчёности. Колбасу и ветчину надо нарезать толщиной 5 мм, соломкой — 3 см. Обжарить их надо на сухой сковороде 2–3 минуты, до вытапливания первого жира.

Собираем солянку. Готовое мясо надо достать из бульона, разделить на кусочки по 3 см. Бульон процедить, если он получился непрозрачный. Сделать это можно через сито и марлю.

В готовый бульон добавить мясо, жареные копчености, тушеные огурцы. Как только бульон закипит, добавить брез, проваренный огуречный рассол и острый перец. Варить 15 минут на медленном огне. Готовое блюдо должно настояться еще 15 минут. Подавать с лимоном, оливками, сметаной и зеленью петрушки.

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