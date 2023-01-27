Как быстро разморозить мясо, чтобы оно осталось нежным и вкусным

Самый лучший способ разморозки мяса — это ночная разморозка. Просто достань кусок из морозилки и поставь на тарелку в холодильник.

За это время вода и кровь стечет и мясо не испортится от резкого перепада температур. Но многие часто забывают это делать из-за нехватки времени, сил или из-за лени.

Как быстро разморозить мясо в домашних условиях — читай в материале.

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Самое главное правило при разморозке мяса — его нельзя обильно поливать кипятком. Да, этот способ рабочий, ведь таким образом мясо размораживается гораздо быстрее. Но после жесткой разморозки продукт не будет полезным.

К тому же данный способ может сделать мясо невкусным, опасным для употребления. Оно будет иметь некрасивый внешний вид, также в куске может образоваться множество бактерий.

Как правильно размораживать мясо

Как мы уже писали ранее, метод с холодильником — лучший способ разморозить мясо, так как оно сохраняет все свои свойства. Однако если тебе нужно быстро разморозить мясо, лучше всего использовать микроволновую печь или миску с холодной водой.

Чтобы разморозить мясо в холодильнике, достань его из морозильной камеры и оставь в холодильнике не менее чем на восемь часов.

Мясо можно разморозить в любом контейнере, оригинальной упаковке, пакете для заморозки и др.

Как разморозить мясо в воде

Разморозка мяса в воде считается еще одним относительно безопасным способом быстрой разморозки мяса. Сначала переложи мясо в пакет на молнии.

Убедись в том, что пакет плотно закрыт. Если сырое мясо коснется воды, на нем могут начать размножаться бактерии.

Как только мясо будет запечатано в пакете, помести его в большую миску и погрузи в холодную воду. Лучше меняйте воду каждые 30 минут.

Как разморозить мясо в мультиварке

Один из самых быстрых, хоть и не лучших способов разморозки. Прежде всего мясо нужно достать из упаковки и поместить в мультиварку. Выбери режим Пар (на 10 мин).

Таким образом, мясо мгновенно станет менее твердым и готовым к приготовлению. Но лучше не экономить время на разморозке любых продуктов. Особенно это касается мяса.

Как разморозить мясо в микроволновке

Размораживание мяса в микроволновой печи иногда оставляет части мяса полностью размороженными, а другие частично прожаренными. Тем не менее разморозка мяса в микроволновке — это самый быстрый способ.

Для того чтобы воспользоваться методом, нужно поместить кусок в специальную тарелку для микроволновки и нажать режим Разморозка. Если такого режима в микроволновке нет, включи самую низкую мощность (на 10 мин).

Размораживаем мясо уксусом

Для начала нужно достать мясо из упаковки. Положи кусок в большую миску и полей его столовым уксусом. Мясо должно постоять в растворе от 10 до 20 мин.

После этого мясо необходимо очень хорошо промыть под проточной водой. Такой метод довольно быстрый, но может оставлять сильный запах от уксуса на кухне или куске мяса.

Размораживаем мясо с помощью водяной бани

Один из самых безопасных методов разморозки — на водяной бане. К тому же такой способ забирает не так много времени, как кажется. Воду нужно менять каждые 30 минут.

Таким образом, мясо размораживается более равномерно и нет риска, что оно будет частично приготовлено, как в микроволновке.

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